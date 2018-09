El ex general y exjefe del Jemad con el PSOE de Zapatero, Julio Rodríguez, que ha sido rechazado democráticamente en su intención de salir elegido en dos elecciones generales, una por Zaragoza y otra por Almería, quiere ahora colarse en la lista de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid como número dos.

Y Manuela Carmena no lo quiere, porque sabe que resta y que no suma. Y resta porque ha sido un traidor a todos los principios que siempre ha dicho defender. No lo quieren ni los votantes de derecha ni los de izquierda. Y así ha quedado demostrado en las dos últimas elecciones generales a las que se ha presentado. Primero, en Zaragoza, donde iba el número dos por Podemos al Congreso. No salió elegido. Luego por Almería, donde iba por el número uno de Podemos tras relegar a gente de la formación morada que había luchado durante años por Pablo Iglesias. Como es natural, tampoco salió elegido. Como es lógico, no lo votó la derecha, pese a ser un exgeneral y la amplia relación de la provincia con el Ejército, pero tampoco lo hicieron los suyos, los de izquierdas, a ser una imposición de Pablo Iglesias, que se pasó las primarias, pese a estar en el ADN de Podemos, por el forro de sus coj…Cuando el 15-M acampaba en la Puerta del Sol de Madrid, Julio ‘el Rojo’ viajaba a todo lujo en Airbus del Ejército del Aire con la ministra Chacón. Y eso, entre los anticasta, no se le perdona.

El líder de Podemos, lejos de reflexionar porque su flamante fichaje miliar no ha triunfado en unas elecciones democráticas, lo premió con la Segretaría General de Podemos en Madrid. Otra imposición más que pasa factura.



Y ahora, Julio ‘el Rojo’, como es conocido por sus camaradas militarse se arrastra para intentar conseguir el número dos en la lista de Carmena. Asegura este exgeneral que sería un “honor” acompañar a Manuela Carmena en su candidatura a la Alcaldía, previa celebración de unas primarias en su formación en las que cree que habrá una “lista única” con nombres que le sean útiles a la regidora.

En una entrevista con EFE, Julio Rodríguez, que olvida que el PP de Esperanza Aguiree ganó las últims elecciones, reivindica que Podemos, “la organización más fuerte en Madrid, con más de 50.000 inscritos”, tiene que “jugar el papel que le corresponde, un papel muy importante”, en la nueva plataforma con la que Manuela Carmena quiere concurrir a las elecciones y que ella dijo que sería de “individuos”, no de partidos.

“Es imposible que se pueda renunciar a una fuerza política”, dice Julio Rodríguez, que recuerda a Carmena que “algunos individuos se organizan y con ellos hay que contar” y que la “pura deferencia” por la que la regidora informó de su decisión al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ya indica que “reconoce el poder político que tiene Podemos”.

Una formación que -asegura Julio Rodríguez- convocará elecciones primarias para elegir a las personas que posteriormente se pondrán a disposición de la plataforma para configurar la lista a la Alcaldía.

“Las primarias ya forman parte del ADN de Podemos. Todos los procesos internos de Podemos han sido con primarias y este no va a ser la excepción. Otra cosa es cómo luego se produzca (la confluencia) con otras fuerzas políticas y cómo la candidatura se construya alrededor de Manuela”, explica Julio Rodríguez. Lo que no sabe este exjemad es que para un cargo público también hay que acceder a través de unas elecciones, aunque en España también valaga una moción de Censura a lo Pedro Sánchez.

Podemos no vería con malos ojos -admite- que la propuesta de participación lanzada por Manuela Carmena con su frase de que “más que primarias, habrá participatarias” se concretase en una consulta en la que la ciudadanía validase los nombres cerrados de una lista.

“Todo lo que se decida democráticamente bien hecho está”, dice a Efe sobre esa propuesta, aunque apunta que están por decidir tanto la participación como la fórmula jurídica de ese espacio que sustituirá a Ahora Madrid (formado en 2015 por Podemos, Ganemos, ex de IU y Equo).

Julio Rodríguez se muestra convencido de que en las primarias de Podemos habrá una lista unitaria sin competencias entre el ‘pablismo’ y el ‘errejonismo’ -corrientes que en su opinión “no existen”- y para configurarla buscará “nombres” y “especialidades técnicas” que contribuyan a un Gobierno “equilibrado”.

“Estamos eligiendo concejales, Gobierno, y a lo mejor a mí no me interesa tener -en esa lista- cinco expertos en Hacienda por muy buenos que sea. Tengo que hacer una lista equilibrada”, dice el líder de Podemos en la capital, que alude al argumento de Carmena de que un aspirante a alcalde tiene que rodearse de un equipo de su confianza para después poder gobernar.

Julio Rodríguez responde a EFE cuando se le pregunta sobre los nombres que le acompañarán en la lista de las primarias: “Claro que los tengo en la cabeza, conozco mi organización y tengo un problema, que es elegir entre tanta gente buena como hay en Podemos”.

Admite que le gustaría contar con gente de su “confianza”, algunos de los cuales forman parte del consejo ciudadano municipal.

En esas primarias podrán participar todos los inscritos, también los ediles críticos alineados en Ganemos que pertenecen a Anticapitalistas -Montserrat Galcerán, Rommy Arce y Pablo Carmona- porque “así funciona Podemos”. “Está todo el mundo invitado, y se margina quien se margina”, apostilla el secretario general.

Podemos también está dispuesto a renunciar a que sus siglas aparezcan en la papeleta electoral. “Si estamos bien organizados, no nos preocupa el nombre”, responde.

Y niega que sea esencial para su formación tener el segundo número de la lista. “El problema no es tener el número dos o el cuatro (…). Se trata de tener una candidatura equilibrada y plural”, apunta Julio Rodríguez, a quien la dirección de Podemos impulsó con la idea de que fuese el “tándem” de Manuela Carmena.

Julio Rodríguez, que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) durante la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, asegura tener una relación “muy buena” con el PSOE regional y en especial con el portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y sostiene que ambas formaciones “trabajan por un cambio en este país”.

“El PSOE ha declarado claramente que se va a presentar con sus candidatos, es una decisión que ha tomado el PSOE”, zanja sobre la posibilidad de que la candidatura de Carmena sume también a los socialistas.