La Audiencia libra del juicio del caso Bankia a MAFO y Julio Segura

La Audiencia Nacional no ve ningún tipo de responsabilidad ni en el Banco de España ni en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el caso Bankia al dejar fuera del juicio a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex gobernador del Banco de España, y a Julio Segura, ex presidente de la CNMV.

La sección tercera de la Sala de lo Penal rechaza así el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y del abogado de UPyD, Andrés Herzog, al que se habían adherido algunas defensas, como la del exconsejero de IU en Bankia José Antonio Moral Santín, procesado en esta causa. La decisión no ha sido unánime, ya que la magistrada Clara Bayarri cree que la antigua cúpula del Banco de España estaba al tanto de la situación de Bankia antes de la salida a Bolsa. Según la juez, “existen indicios múltiples, concurrentes y razonables de criminalidad que permiten inferir que los máximos dirigentes del Banco de España y la CNMV avalaron y propiciaron con pleno conocimiento la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a Bolsa de Bankia, a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas, que era evidente iban a ser minoritarios, en estafa de inversores”.

La decisión se conoce más de dos meses después de que el instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, decidiera procesar a la ex cúpula de Bankia junto al ex ministro Ángel Acebes; a BFA y a Bankia, y a una treintena de directivos, al entender que se falsearon las cuentas anuales y hubo fraude a los inversores.

Durante la investigación del caso Bankia, la Audiencia Nacional había eximido de toda responsabilidad a la cúpula de los dos organismos públicos, en el mismo sentido del criterio del juez Fernando Andreu y del fiscal Alejandro Luzón.

La Audiencia no ve así ningún tipo de delito en la presunta estafa que sufrieron los inversores que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad financiera, que ha recibido 23.000 millones de euros del rescate bancario. Todo pese a que tanto el Banco de España como la CNMV avalaron los documentos de la salida a Bolsa de Bankia, pese a que había informes que apuntaban que la salida a Bolsa podría conllevar la petición de un rescate y por tanto la nacionalización de la entidad financiera.

“Se trata de una peligrosa doctrina, bendecida ahora por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con la decisión de no sentar en el banquillo a Miguel Ángel Ordóñez ex gobernador del Banco de España. Se considera que los supervisores financieros no tienen responsabilidades”, han respondido parte de los demandantes.

Por su parte, el CIC recurrirá esta decisión ante el Tribunal Supremo, ya que fue esta misma sala la que determinó que existían “indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV”. Herzog ha asegurado que estos indicios no sólo no han desaparecido sino que se han visto reforzados con nuevas diligencias, que confirman “la responsabilidad de los organismos supervisores en el falseamiento contable continuado de la entidad financiera”.