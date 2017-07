La Barcelona podemita de Colau: ‘La pobreza se ha cronificado’

“La pobreza no ha desaparecido sino que se ha cronificado y se ha extendido por la ciudad “, advierte la FAVB.La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) ha constatado que la pobreza en Barcelona “se ha cronificado” tras dos años de gobierno de Ada Colau, que arrancó con el anuncio de medidas “urgentes” para poner -hay fin. Lejos de ello, sin embargo, “la pobreza no ha desaparecido sino que se ha cronificado y se ha extendido por la ciudad afectando nuevos colectivos”, advierte la federación en un artículo en su revista, ‘La Voz de la calle ‘.

El texto hace un repaso a las medidas que el ayuntamiento de Colau había prometido para luchado contra la pobreza, “pero una cosa son las buenas intenciones -afirma- y otra, la realidad”. A medio mandato, señala el artículo, “los resultados del combate contra la pobreza no satisfacen a nadie” porque “no todas las medidas comprometidas han desarrollado al ritmo previsto y las que lo han hecho apenas han podido frenar la vulnerabilidad de miles de familias barcelonesas “.

Colau asegura que no pondrá en peligro a los funcionarios por el referéndum

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegura en una entrevista que mañana publica El Periódico que no pondrá en peligro a los funcionarios por el referéndum que el gobierno catalán quiere celebrar el 1 de octubre.

A la espera de los detalles sobre el referéndum que el Govern dará el próximo martes, la alcaldesa de Barcelona sostiene que “parece difícil que en tan poco tiempo se den todas las garantías para celebrar un buen referéndum” y asegura que el hecho de que el concurso para la compra de las urnas haya quedado desierto “no da mucha confianza”.

Responsabiliza del bloqueo de la situación al “inmovilismo” del PP, que dice que “criminaliza la opción democrática del referéndum”, pero recuerda que “el deber de todos los que gobiernan es evitar el choque institucional” y que “se gobierna para todos, no solo para los que te han votado, y eso te obliga a buscar acuerdos y el máximo consenso”.

En este sentido, aboga por un referéndum “efectivo, con garantías y al que todo el mundo se sienta llamado” y considera que con el Gobierno del PP “no es nada fácil”.

“No engañemos a la población: el objetivo no es sencillo. La crisis del modelo autonómico es irreversible, pero no se puede precipitar cuando no depende solo de ti”, sostiene Colau, que entiende “la impaciencia de algunos, porque el bloqueo del PP es exasperante, pero tirar millas con el referéndum no es eficaz”.