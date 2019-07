La Cámara de Barcelona, otro chiringuito separatista donde se plantea prohibir el español

Canadell,que ni da empleo ni beneficio en Cataluña, porque por todo negocio tiene 8 gasolineras low cost desapastecidas, es decir, sin trabajadores, se ha mostrado reacio a contestar una pregunta en castellano durante las declaraciones a los medios de comunicación que han seguido a la primera reunión del nuevo comité ejecutivo de la Cámara de Barcelona, aunque finalmente lo ha hecho.

«Hoy todavía hablaré en castellano -en realidad, no es el castellano, es el español, el idioma oficial de España-, pero puede que sea la última vez. Me lo tengo que pensar. ¿Es que no tienen traductores?», ha espetado el presidente de la Cámara cuando se le ha pedido que contestara en castellano una pregunta ya realizada antes en catalán.

Hace unas semanas, la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, ya protagonizó una polémica al negarse a responder a un periodista en castellano durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern.

Canadell, por otra parte, ha defendido la puesta en marcha de un registro «online» de empresas favorables a la independencia impulsado por la entidad soberanista ANC y ha asegurado que no ve esta iniciativa como ningún boicot. «Quien quiere verlo como algo negativo es porque quiere tergiversar las cosas», ha apuntado.