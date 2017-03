Un joven cura de una parroquia de Getafe ha explicado en una carta pública a Pablo Iglesias por qué es importante para tanta gente que La 2 siga emitiendo la misa de los domingos.

Patxi Bronchalo, es el joven sacerdote que con tan sólo 30 años lleva la parroquia de Valdemoro de Getafe. Activo en las redes sociales, se ha vuelto noticia por una de sus últimas entradas de su blog, en la que se dirige al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por su ataque a la emisión de la celebración litúrgica de TVE.

El cura aclara su posición ante la situación que le rodea:”como muchos de la generación de los 80, sufro la desilusión de no saber a quién votar, me escandalizan los casos de corrupción y veo con dolor las consecuencias en la gente sencilla de una economía que ha endiosado al dinero y dado de lado a la persona”. Y sostiene que es ” un privilegiado por ver y conocer las historias de dolor y paz de quienes vienen a Misa a mi parroquia. Y también están las historias de los que no van, que son muchos. Muy a su pesar, muchos se tienen que quedar en casa. No pueden venir. La edad se lo impide. La enfermedad física no les deja moverse del sillón. La minusvalía hace que tenga que depender de otros en todo. La depresión les condena a no salir de la cama. La soledad les hace aterrarse de salir al mundo”.



Además, expone de primera mano puede asegurar a Iglesias que ” que es muy grande la cantidad de personas que están deseando que empiece la Misa del domingo de La Dos. Para muchos será el único consuelo de ese día. Muchos solo encontrarán paz y compañía ahí. Muchos no tendrán más alimento para su espíritu que ese. Muchos han pasado una vida de fatigas, de penurias y ahora están solos, y solo les queda Dios”.

“No nos engañemos: el alma necesita alimento. Y estas personas no encuentran consuelo en los animalitos que salen después de comer, ni en las peleas que salen en los realitys, ni en las entrevistas de Chester, ni siquiera en vuestros debates desde el Congreso que nos cuentan las noticias. El alma necesita otra cosa. Negar a Dios es mutilarnos”, le reprocha el sacerdote a Iglesias.

Por último lanza varias pregunta a los miembros de la formación morada: ¿No tiene el estado el deber de velar por el bienestar de sus ciudadanos? ¿No es el alma una parte fundamental a cuidar para que la persona esté bien? ¿Podemos obviar que aunque vivamos en un estado aconfesional son cientos de miles los católicos de nuestra bella tierra? ¿Por qué dices que hay que quitarles la Misa?“.

“Dime Pablo, de corazón, que no es por ideología”, concluye, no sin antes contarle que, a pesar de todo, “sinceramente te digo que rezo por ti”, finaliza.

El cura se presenta así en su perfil de Twitter: “Soy cura. No sabría ni querría ser otra cosa. Mi parroquia es @AsunValde, mi @DiocesisGetafe y mi Madre la Iglesia. Lo demás no es importante. En la #iMision”.