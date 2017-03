El vídeo que muestra la cruda realidad de la ideología de género

Una escuela, una clase y un reducido grupo de alumnos son los protagonistas de este vídeo sobre la cruda realidad de la ideología de género.

Los alumnos, hablando y sentados en sus sillas, se cuadran ante la llegada de un profesor. Todos se ponen en pie para recibirle, tras sentarse, el profesor les inculca la suma de 2+2=5. Sí, cinco y no cuatro. Los alumnos comienzan así a recitar, sin preguntarse por qué ya no es válida la respuesta 4. Simplemente recitan hasta que uno de ellos se pone de pie y responde que la solución correcta es 4 y no 5, como repite, también gritando, el profesor a los alumnos.

El alumno es señalado directamente por el profesor, quien le exige silencio, sin explicar por qué 2+2 son 5. Simplemente dice 5, no hay más razones. De la misma forma actúa la ideología de género, donde las niñas ya no son niñas, sino que también pueden ser niños. No hay más explicación ni razonamiento ni raciocinio.

La suma de 2+2 es 5 porque sí, porque así se estipula en la nueva ordenanza y todo lo anterior, pacientemente explicado hasta la saciedad, no sólo deja de ser válido, sino que hay que silenciarlo y censurarlo, incluso se permiten mofas y befas a quienes piensan de esta forma, como ya ha ocurrido en el carnaval de Las Palmas: blasfemar y herir los sentimientos de los católicos ya es sinónimo de libertad de opinión y expresión, mientras que oponerse a la ideología de género debe ser perseguido y castigado con todo el peso de la ley, si es posible censurarlo, como ha ocurrido con el autobús de HazteOír, la fundación a la que los partidos políticos quieren retirar las subvenciones, los mismos partidos que aplauden las mofas contra los cristianos, PP incluido.

La ideología de género se ha hecho con el dominio de la escuela. Primero han suprimido los símbolos religiosos de las aulas, pese que el cristianismo es la raíz de Europa, después han pasado a eliminar la asignatura de Religión de las aulas, y ahora inculcan sus ideas bajo presión y censura. Por más y más alto que se repita una mentira no deja de ser un mentira, como muestra el vídeo.

Las represalias y presiones contra quienes no comulgan con sus intereses se agrandan si se persiste en decir que 2+2 son 4, y no 5. El vídeo realiza un simil con un fusilamiento, pero la realidad es la desaparición de la vida civil, es decir, censurar y atacar movimientos fundamentalmente cristianos y católicos.