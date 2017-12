La CUP dice querer la independencia “para acoger a refugiados”

La número seis de las listas de la CUP al Parlament, Bel Olid acusa a la Unión Europea de incumplir de manera sistemática la declaración de los derechos humanos.

Olid ha asegurado que los los de la CUP quieren la independencia para poder acoger a refugiados y no para poner fronteras: “Para nosotros no se trata solamente de construir una república para cambiar de bandera, sino para construir un marco en el que no haya fronteras, que podamos acoger como pueblo a la gente que lo necesita”. Ha recordado que parte de la población de Cataluña no podrá votar el 21-D porque no tiene la nacionalidad.

Ha expresado la necesidad de que Cataluña tenga un derecho de asilo diferente al español para ayudar a las personas que deben huir de su casa si “estalla una guerra financiada por la UE”. Ha alertado de que, a su juicio, la UE está incumpliendo sistemáticamente los derechos humanos y que ha aprobado acuerdos con estados como Libia y Turquía “para que hagan el trabajo sucio y no dejen pasar” a los refugiados.