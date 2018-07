La CUP y Empar Moliner, de gin-tonics en el AVE tras visitar los indepes presos

Tras hacer un tour por las cárceles de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco, la presentadora de TV3 Empar Moliner, conocida por quemar un ejemplar de la Constitución Española en directo, junto con radicales de la CUP se hacen la foto con gin-tonics en el AVE de vuelta.

PUBLICIDAD

Como si se tratara de celebrar un éxito, Moliner y los cuperos no han dudado en hacerse la foto en el restaurante del AVE en el que viajaban de vuelta tras visitar a Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Joaquim Forn.

De momento, son los presos quienes piden el encuentro formalmente, y ahora le toca el turno a este elenco que no ha dudado en hacerse esta bochornosa y criticada foto tras su tour por las cárceles de la capital.

Al bar de l’Ave ens trobem els que venim de veure la Carme Forcadell, en Quim Forn i en Raül Romeva. I fem gintònics molt alegres i potser transcendents en aquest vagó de tren, somniant-ne la llibertat. Ps! Per les nostres sabates podeu endevinar què votem. Coses molt diferents! pic.twitter.com/C66mAu3R1I PUBLICIDAD — Empar Moliner (@emparmoliner) 30 de junio de 2018

Moliner ha acudido junto a la ex diputada de la CUP Mireia Boya y de María José Lecha, concejal en Barcelona e íntima del movimiento okupa. La CUP no duda en señalar a concejales de Ciudadanos públicamente para tratar de amedrentarles e infundir el miedo, tal y como mostró Intereconomía.com. No obstante, muestran su enfado cuando los señalados son ellos.

Las críticas a este grupito de separatistas no se ha hecho esperar en las redes sociales, más cuando se trata de haber visitado a la ex cúpula separatista. Pese a mostrar preocupación o mensajes de arenga y apoyo, han preferido ahogar sus penas en gin tonics con mensajes de jolgorio y fiesta.

PUBLICIDAD

“En el bar del AVE nos encontramos los que venimos de ver a Carme Forcadell, Quim Forn y Raül Romeva. Y hacemos gintonics muy alegres y quizás trascendentes en este vagón de tren, soñando con la libertad. Ps! Por nuestros zapatos podéis adivinar qué votamos. Cosas muy diferentes!”, ha escrito Moliner.