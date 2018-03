La frustración independentista tras la detención de Puigdemont: amenazas a Llarena, miseria moral, la gafada Rahola…

El ‘procés’ separatista está muerto, hundido tras la detención y entrada en prisión, al menos hasta este lunes de Carles Puigdemont, prófugo y procesado por malversación y rebelión. En Alemania, este último delito está castigado con cadena perpetua.La palabra “independencia” ha sido borrada del vocabulario en los discursos políticos, a excepción de la CUP, cuyas juventudes agrupan uno de los grupos de extrema izquierda más violentos, Arran, que ha señalado la casa de veraneo del juez Llarena. Todo ello en un Domingo de Ramos muy triste para la causa separatista, mientras que en TV3 se emitía un programa de humor, Polonia, que no se ha cortado, mientras en TVE1 y La Sexta se realizaban especiales informativos, cortando la programación ante una de las noticias del año.

PUBLICIDAD

Puigdemont está ahora en la prisión de Neumuenster, al norte de Alemania, tras una excelente operación coordinada por los servicios secretos españoles, CNI, y la Policía Nacional. La orden europea de detención emitida por el juez Llarena hacía su efecto casi en la frontera entre Alemania y Dinamarca, en una gasolinera, tras haber realizado un viaje nocturno de 2.700 kilómetros. El abogado de Puigdemont disfrazaba la información de mera “retención”. No obstante, Alemania no solo confirmaba la detención, sino que lo envía a la cárcel, a la espera de la decisión judicial.

La detención de Puigdemont se debe al seguimiento exhaustivo de los agentes de los servicios secretos españoles, que avisaron a la policía alemana de la localización exacta de Puigdemont, ya que por sí mismos no podían detenerlo. El vehículo usado por el viaje de 2.700 kilómetros de Puigdemont tiene matrícula belga y se trata de un Renault Scenic, presuntamente su propietario es uno de los colaboradores de Puigdemont.

La ANC se toma vacaciones tras elegir nueva cúpula y en plena detención de Puigdemont

La noticia saltaba en una mañana húmeda en Cataluña, pero con la Asamblea Nacional Catalana, ANC, haciendo las maletas para irse de vacaciones “hasta el 3 de abril”, según afirmaba la plataforma cuyo ex presidente, Jordi Sánchez, duerme en la prisión de Estremera por su implicación con el golpe de Estado. Algunos grupúsculos separatistas vinculados a la ANC exigen ahora “democracia” a Alemania, y hasta el consulado alemán de Barcelona han convocado rápidamente una manifestación en las calles de Barcelona. Las llamadas a la huelga y cortar carreteras era uno de los murmullos que más resonaban entre los congregados, que habían abandonado ya su ‘revolució dels somriures’ -‘revolución de las sonrisas’- por caras compungidas y caras tristes, reflejando una frustración que ha ido en aumento desde el 1-O.

PUBLICIDAD

La ANC se toma vacaciones en uno de los momentos más delicados para los separatistas.

Catalans, en aquestes hores greus que vivim… marxem de vacances!!!! pic.twitter.com/beY7U4TszK — Alex Tercero (@alextercerog) 25 de marzo de 2018

Sus propuestas para solucionar ahora los problemas es exactamente la misma que usaron hace ya medio año tras la celebración del referéndum ilegal. Los Comités de Defensa de la República no han dudado en hacer un llamamiento para ocupar la delegación del Gobierno en Barcelona, como intentaron el viernes con los autos de procesamiento del magistrado Llarena, sino también las subdelegaciones gubernamentales, como la de Gerona.

PUBLICIDAD

Bajo el lema “contra la represión y hacia la República”, la plataforma oficial de estos comités lanzaban huevos con pintura amarilla, embadurnaban la fachada del mismo color y mostraban un bengala, que prendieron después. Pese a la detención, estos miembros del CDR exigían “no renunciar a nada” y proclamar de nuevo la independencia, pese a que el separatismo catalán carece ahora de un candidato dispuesto a seguir los pasos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los Jordis, todos ellos en prisión preventiva ante el más que evidente riesgo de fuga.

Pilar Rahola, la gafa la huida de Puigdemont: de “putu amo” a tildar de “gentuza desbocada” a quienes se alegran de su detención

Pilar Rahola, la conocida periodista que presume de codearse con la creme de la creme separatista, incluido al prisionero Puigdemont, se reía en Twitter de la escapada del ex presidente de la Generalitat de Finlandia, justo cuando la policía iba a buscarle. Definió a Puigdemont de “putu amo” y en un programa aseguraba que conocía el paradero del fugado.

Es el putu amo@KRLS burla l’euroordre d’Espanya: ja no és a Finlàndia

https://t.co/KLnultOEvc — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 24 de marzo de 2018

“Hoy he hablado con él. No sé si he hablado en Finlandia o en Bélgica, pero no lo diremos. Parece el Correcaminos ‘mic mic’, van detrás y me lo atrapan…”, apuntaba, menospreciando así la actuación tanto del CNI como de la Policía Nacional, en seguimiento continuo tras los pasos de Puigdemont. De hecho, fue a raíz de un chivatazo de las fuerzas de seguridad de España quien ponía sobre la pista a la policía alemana, que ha actuado de forma excelente.

Poco después y una vez detenido Puigdemont, el semblante de Rahola en Twitter era justo el contrario, seriedad y ya sin gracietas. “Vigilemos la tendencia al tremendismo de nuestra sociedad. Alemania tiene unos jueces independientes, una potente sociedad civil y decenas de entidades de derechos humanos”.

“Y está bajo el foco. No es tan fácil como en Bélgica, pero tiene la ventaja de situar el debate catalán en el centro de Europa”, ha afirmado. No obstante, no ha podido evitar mostrar su propia frustración al tildar de “gentuza desbocada” a quien se alegra por su detención.

Gent, avui el twitter se us omplirà de gentola desbocada d´alegria per la detenció del President @KRLS

Només recordar-vos que existeix el meravellós blogueig. No perdeu ni un segon d´energia amb aquesta genteta. — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 25 de marzo de 2018

Arran apunta directamente a Llarena con pintadas en su casa de Gerona: “Fascista”

Arran, organización independentista juvenil vinculada a la CUP, ha señalado hoy la casa que tiene en Das (Gerona) el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, con pintadas en el asfalto en las que le acusa de “fascista” y le advierte de que los autodenominados Països Catalans serán su “infierno”. Según ha mostrado esta organización radical han señalado la vivienda que tiene en Das el juez del Supremo que instruye la causa contra los líderes del proceso político para la independencia unilateral de Cataluña. “Llarena fascista. Ni en Das ni en ningún sitio“, reza una de las pintadas firmadas por Arran, efectuadas en el asfalto frente a un chalé de esta población de la comarca gerundense de la Cerdaña.

En otra pintada dirigida al juez del Supremo que mantiene encarcelada a la cúpula política del ‘procés’ se lee: “los Països Catalans serán tu infierno”. En su cuenta oficial de Twitter, Arran ha reivindicado esta actuación para “señalar” la casa de Llarena: “respondamos a su represión tantas veces como haga falta. ¡Echémosles!”.

Un ex asesor de ERC a un agente de la Guardia Civil: “No eráis tan valientes cuando hacíais flexiones cada noche para mirar bajo el coche”

En las redes sociales, los más extremistas, como un ex asesor de la ERC, Bernat Castro, perdían los papeles, hasta alcanzar niveles de miseria moral. “En Euskadi no eráis tan valientes cuando hacíais flexiones cada noche para mirar bajo el coche, ¿verdad?”. Era la respuesta de este ex asesor de ERC a un agente de la Guardia Civil, quien se mostró muy a favor de la actuación de los Mossos de Esquadra durante la tarde noche del viernes, al contener a una masa encolerizada que quería asaltar la Delegación del Gobierno en Barcelona. Tras los soberanos varapalos, Castro ha decidido borrar el tuit, pero continúa propagándose por la red debido a los pantallazos.

Son los mismos agentes que fueron tratados como héroes por los propios separatistas hace tan solo medio año, cuando los altos mandos desoyeron las directrices del juez para evitar la realización de un referéndum prohibido.

La CUP, el primer partido que se ha posicionado tras la detención de Puigdemont, ha exigido a Alemania que se muestre como un “país democrático”. Si así fuera y Puigdemont tuviera que afrontar allí un juicio, las penas de prisión por el delito de Rebelión van desde los 10 años hasta la cadena perpetua, una condena que podría revisarse tras 15 años entre rejas.

Alemania vuelve a ser “nazi” para los separatistas, que continúan subestimando el Estado de Derecho

Otros separatistas han ido más allá, y piden ahora una nueva huelga general en Cataluña y presión sobre los organismos oficiales alemanes, como el consulado, donde termina la manifestación separatista.

En Twitter, quienes defienden la actuación de la Justicia han llenado sus perfiles con imágenes de lazos con la bandera de España y de Alemania, en agradecimiento a la actuación policial en la detención de Puigdemont. Los independentistas han respondido con frases: “Alemania nazi” o “antidemocrática”, o que por segunda vez en la historia, los Alemania entregará a un ex presidente catalán a las autoridades, en referencia a la Lluís Companys, el golpista fusilado tras la guerra por proclamar la independencia de Cataluña. “Els nazis alemanys tornen a detenir a un president català, #puigdemont, y pretenen tornar a entregarli a les autoritats franquistes” -Los nazis alemanes vuelven a detener a un presidente catalán y vuelven a entregarlo a las autoridades franquistas-. “Es hora de exterminar el fascismo”, afirmaba un usuario separatista en las redes.