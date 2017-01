La Guardia Urbana protesta contra Colau en la Cabalgata de Reyes

La sección montada de la Guardia Urbana de Barcelona desfilará durante la cabalgata de Reyes pero no tocará música, por primera vez desde 1954.La protesta se hace porque el Ayuntamiento de Barcelona les obliga a ensayar fuera del horario laboral. Fuentes municipales han confirmado a Efe que los sindicatos de la Guardia Urbana han argumentado que han tomado esta decisión porque no han tenido tiempo de ensayar.

PUBLICIDAD

Las mismas fuentes han explicado que, sin embargo, la banda musical de la Guardia Urbana ha cumplido estas fiestas con los compromisos de actuaciones que tenían previstos y han podido ensayar en horario laboral.

Los sindicatos no esconden su malestar porque el Gobierno municipal intentara prescindir de la banda de música de la policía municipal, aunque, ante las críticas, se echó atrás y decidió mantenerla, pero con la condición de que los ensayos se llevaran a cabo fuera del horario laboral.

“La guardia de gala estará en la cabalgata como siempre, pero no tocarán”, ha concluido una portavoz municipal. El secretario de Organización del sindicato CSI-F, Eugenio Zambrano, ha explicado a BTV que “no actuarán en la cabalgata porque las horas de preparación las deben poner ellos, y no se puede preparar un acto así fuera del horario laboral”.

PUBLICIDAD

Zambrano ha lamentado que sea la primera vez desde 1954 que la sección montada de la Guardia Urbana no ponga música al cortejo de Sus Majestades por la ciudad.