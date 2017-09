La CUP ha utilizado sin permiso una foto de 2012 para promocionar una protesta contra la Guardia Civil. En ella aparece una anciana con los brazos cruzados ante un Guardia Civil. No obstante, lejos de ser en Cataluña, la imagen es de Mallorca y su autor ha exigido explicaciones a los radicales independentistas.

PUBLICIDAD

La imagen de la CUP se hizo viral en las redes sociales mientras la Guardia Civil registraba las oficinas del semanario “El Vallenc” en el marco de una operación para hallar las papeletas del referéndum del 1-O. La imagen se divulgó como si fuera del día y se hizo viral entre los independentistas. La realidad es que la imagen no pertenece ni a estos días ni siquiera a los últimos años, sino que está fechada en 2012, según afirma Joan Socies, periodista de Última Hora.

El escenario de la imagen no pertenece a Cataluña, sino que se trata del Ayuntamiento de Felanitx. En aquella ocasión, la Guardia Civil fue llamada para proteger los aledaños del Ayuntamiento donde se celebrar un Consejo autonómico y el ambiente estaba crispado debido a las protestas por el decreto del bilingüismo en las islas. Los manifestantes catalanistas exigían que no se aprobara la norma y salieron a la calle. Para evitar males mayores, la Guardia Civil cerró la Plaça de la Constitució y los vecinos no pudieron acceder a sus viviendas hasta que acabara la reunión.

“Aquella señora lo único que quería era ir a su casa, no se peleaba con el Guardia Civil ni nada. Había ido a ver a una vecina y cuando volvía a su domicilio se encontró todo el despliegue policial. Para no dar mucha vuelta decidió esperar en esa esquina a que reabrieran la plaza. Estuvo más de media hora esperando”, afirma Socies, según recoge La Vanguardia.

PUBLICIDAD

Según el periodista, la foto reaparece en Twitter cada cierto tiempo, pero el revuelo ha sido aún mayor cuando David Fernández, ex diputado y líder de la CUP, la subió a la red social y le llegó a fecilitar al periodista. Ahora, 12 meses después, la CUP se ha tomado la licencia de usarla con el fin de cargar contra la Guardia Civil, sin haber pedido el permiso pertinente.

“Cuando vi mi foto en la protesta de la CUP, que hasta llegó a compartir el cartel el ministro Zoido, me sorprendí. Escribí a la CUP por Twitter para ver de dónde habían sacado la imagen y no obtuve respuesta. Ahora con la que se montó el sábado les volví a tuitear para recordarles que la habían utilizado sin permiso, pero tampoco me han contestado”, señala Socies.

De qui és aquesta foto tan meravellosa? pic.twitter.com/gstQ19BcZX — Joan Maria Pou (@Fotlipou) 9 de septiembre de 2017 PUBLICIDAD

La mujer, además, ha criticado el uso que ha hecho la CUP de la imagen. “Al ver que usaban esa imagen en el cartel escribí un breve en Última Hora contando la historia. Ese mismo día llamó a la redacción una nuera de la señora, que aún vive y tiene 97 años, para decirnos que la familia estaba disgustada y enfadada por la utilización política que se le estaba dando”, afirma.