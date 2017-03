Alex Rietman, corresponsal de la Radio Televisión Pública de Holanda en España, habla del fracaso de Wilders en las elecciones holandesas y del triunfo de Rutte.

PUBLICIDAD

Rietman asegura que la alta participación es del todo inesperada, “hemos tenido unos días muy movidos con la crisis de Turquía. La preocupación por una posible victoria de Wilders ha movilizado a muchos electores. Para Rutte es una victoria algo agridulce, porque son los más votados pero sus compañeros de coalición han tenido una derrota monumental. Es un claro castigo al Gobierno en conjunto”.

Pactos para conformar Gobierno

“Tendrá que buscar alianzas pero esto no es nada nuevo, nunca hemos tenido un partido absoluto. No quiere decir que las negociaciones no van a ser fáciles, porque le parlamento está casi más fragmentado que nunca, y está francamente complicado. Una coalición de dos partidos como la última vez era excepcional, se necesitarán tres o cuatro partidos”.

Además, apunta que “Wilders ha ganado cinco escaños, pero ha habido otros que han crecido más, y Wilders ha crecido mucho menos de lo que se esperaba, algunos le otorgaban hasta 35 escaños. Hay dos factores claros, la alta participación, había holandeses muy preocupados por esta política de odio hacia los inmigrantes y el islam, se han movilizado”.