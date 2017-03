La reacción de Rajoy a un periodista de la BBC que le preguntó en inglés

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha contestado a un periodista de la BBC que le preguntaba en inglés: “Bueno, sí, hombre”.Esta mañana Mariano Rajoy, ha protagonizado un feo gesto con un periodista de la BBC durante su rueda de prensa en Bruselas, donde se ha celebrado la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Rajoy había respondido a varias preguntas de periodistas españoles cuando un compañero de la BBC al presentarse en inglés, el líder del Ejecutivo español ha reaccionado con sorpresa y ha exclamado, entre balbuceos, “bueno sí, hombre…”, pasando rápidamente el turno de palabra a otra periodista española.

No obstante, no es la primera vez que Rajoy protagoniza una anécdota con el inglés. Ya durante una reunión con el exprimer ministro británico David Cameron, y el holandés Mark Rutte. “Las noticias viajan rápido”, dijo Cameron en inglés. Rajoy, a pesar de la presencia de su intérptrete, se lanzó a decir: “It’s very difficult todo esto”.