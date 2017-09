“La solución es quitar a quienes están protagonizando este intento de dinamitar España”

José Manuel García Margallo, ex Ministro de Asuntos Exteriores, analiza el problema catalán y las posibilidades que tiene España para buscar una solución.



El ex Ministro ha comenzado diciendo que “todo parece apuntar que los separatistas van a intentar sacar a la gente a la calle con el objetivo de lograr las imágenes más impactantes que se puedan conseguir, que es lo que llevan buscando mucho tiempo. Están buscando una foto en el The New York Times o un reportaje en la BBC”.

“Intentan demostrar que España es un país dictatorial”

“Intentan demostrar que España es un país dictatorial y represivo donde no se respetan los derechos básicos. Vaya, que hemos vuelto a la dictadura. El otro día hubo una reunión convocada con Podemos y se habló incluso de la existencia de presos políticos”.

Margallo también añade que “yo creo que ahora se está actuando defendiendo el Estado de Derecho y guardando la Constitución y las leyes, y llegará un momento en el que esto será insuficiente. La única solución es quitar del puesto de mando a quienes están protagonizando este intento de dinamitar España. Todo pasa por unas nuevas elecciones, y por ahí tendremos que hacer algún gesto hacia la sociedad catalana. Podríamos aprovechar para actualizar los pactos constitucionales. Y para esto es capital un nuevo modelo de financiación”.