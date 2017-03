La telonera de Susana Díaz dimite tras mentir en su CV

Estela Goikoetxea, quien habló justo antes de la presentación de Susana Díaz como candidata a las primarias el pasado domingo, ha dimitido tras mentir en su Currículum Vitae.

Estela Goikoetxea deja el cargo como directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, dependiente de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional. Tras una información del digital Hipertextual, que desvelaba las mentiras sobre su formación profesionalm en la que aseguraba que era licenciada en Biotecnología, pero no llegó a terminar los estudios.

En un comunicado, la vocal de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE ha admitido que la información es veraz. “Es cierto que no finalicé mis estudios de Biotecnología, a pesar de lo que figura en mi propio currículo”, ha afirmado. Goikoetxea también es secretaria de Medio Ambiente de Juventudes Socialistas de España.

“Imaginad un @PSOE que vuelve a ganar la complicidad y la confianza de la gente…”

"Imaginad un @PSOE que vuelve a ganar la complicidad y la confianza de la gente…"

Dos días después Estela Goikoetxea dimite del PSOE

De esta forma, dimite del cargo público y ha dejado de ser directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que agradece “la confianza que depositaron en mi trabajo“, así como la “oportunidad” que desde el departamento de Sanidad, que dirige María Luisa Real, le dieron para “colaborar con grandes profesionales que, con su labor, realizan un ejemplar servicio a todos los cántabros”.

De esta forma, también se pone de manifiesto los controles establecidos por el Departamento de Sanidad a la hora de colocar a los suyos, ya que no saltaron las alarmas a la hora de contratar a la supuesta licenciada.

“A esos profesionales, a mi familia y al conjunto de la ciudadanía les pido profundamente disculpas por el error que he cometido”, ha concluido su comunicado Estela Goikoetxea.

Susana Díaz le elegió para la presentación de su acto el pasado domingo en el Ifema y en presencia de los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, el histórico vicepresidente Alfonso Guerra, el ex secretario general y ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, entre otras personalidades del partido.