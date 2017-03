Rajoy, que ha participado en Malta en una reunión del Partido Popular Europeo (PPE), ha asegurado en rueda de prensa la igualdad de trato a todas las autonomías en materia de infraestructuras, sin privilegios para Cataluña, y ha subrayado que la mejora de la economía permitirá abordar obras de este tipo en toda España.

Ha citado las obras del Corredor Mediterráneo, que abarca varias comunidades, o las del tren de alta velocidad hacia el País Vasco o Galicia, así como otras en las ciudades de Granada y Murcia.

Andalucía pide 10.000 millones

Una equidad que quiere ver plasmada el consejero de Economía y Conocimiento de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, quien ha reclamado al Gobierno inversiones en esta comunidad en torno a 10.000 millones de euros en cuatro años, basándose en una proyección de los 4.200 millones prometidos a Cataluña.

En unas declaraciones grabadas difundidas por la propia consejería, Ramírez de Arellano dice que también sabe dónde hay que invertir ese dinero y cita, por ejemplo, los corredores de mercancías y los transportes de pasajeros de Granada y Almería.

Las más exigentes, en general, han sido las comunidades gobernadas por los socialistas, mientras que las dominadas del PP han mostrado su malestar en voz baja, para no enfdar a su flamante líder reelegico por aburmadora mayoría en su el último congreso de los populares.

Extremadura pide lo de Cataluña

Así, además de Andalucía, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que le gustaría que Rajoy hiciera “algo parecido” en Extremadura a lo de Cataluña, antes de señalar también que espera que cualquier compromiso con otros territorios “no sea a costa de los compromisos adquiridos ya con los demás”.

Vara ha precisado que nunca ha querido “tener votos a costa de Cataluña” y de las comparaciones entre territorios porque cree que “España es más que la suma de 17 trozos” y el “enfrentamiento” entre regiones “no es bueno para nadie”.

Valencia dice que no se juega a beneficio de inventario partidista

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha considerado “razonable” el anuncio de inversiones para Cataluña, pero ha advertido de que “no se puede jugar con las infraestructuras a beneficio de inventario partidista”.

“Nuestra respuesta no puede ser histriónica, somos razonables. No se puede premiar el victimismo; no critico a nadie. La sociedad civil valenciana ha demostrado que la paciencia tiene un límite”, ha apuntado Puig.

Asturias reclama lo suyo

El Gobierno asturiano, por su parte, ha rechazado “confrontaciones con otros territorios ni en ésta ni en otras materias”, al tiempo que ha subrayado que exigirá al Ejecutivo de Rajoy que cumpla sus compromisos en esta materia con el Principado.

Guillermo Martínez, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, ha hecho hincapié en la defensa “firme y cerrada” que hará el Gobierno regional de las infraestructuras que Asturias necesita.

Herrera y Cifuentes aceptan, la inversión, pero piden equidad

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, del PP en este caso, ha reivindicado la “equidad” que debe existir entre las inversiones del Gobierno en las diferentes comunidades, después de indicar que las anunciadas ayer para Cataluña son “inobjetables”.

Para Herrera, lo que sería criticable es que este tipo de inversiones se comprometieran en perjuicio de otro territorio, por lo que ha insistido en que espera “equidad” para que el denominado Corredor Atlántico reciba el mismo trato que el Corredor Mediterráneo.

Su homóloga madrileña, Cristina Cifuentes, ha dicho no cuestionar las inversiones en Cataluña e incluso se ha alegrado por ellas, convencida de que “son necesarias”, pero ha confiado en que el Estado atienda también las “muy modestas reivindicaciones” de Madrid.

“En toda mi vida he acostumbrado a no mirar lo que tienen otros porque la envidia es algo muy malo”, ha dicho Cifuentes.