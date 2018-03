Las dudas sobre el misterio del Máster de Cifuentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho que ha aportado toda la documentación que acredita que obtuvo su máster correctamente y que no piensa dimitir por lo que ha calificado como “acusaciones falsas”.



Cifuentes ha concedido una entrevista esta noche a Onda Cero en la que ha hecho las únicas declaraciones públicas del día, después de que eldiario.es publicara que aprobó un máster en la Universidad Rey Juan Carlos con “notas falsificadas”.

Tras señalar que se siente “indignada” y que se ha querido utilizar un error que ha sido reconocido por la propia universidad para hacerle daño, ha incidido en que no va a apartarse de su camino y que este tipo de “ataque feroz” la fortalece.

No obstante, ha descartado por el momento emprender acciones legales contra el medio que ha publicado la noticia. Además, Juan Manuel Lopez Zafra, el experto en extadistica y análisis de decisión estratégica profesional en Universidades cono Lla COmplutense de Madrid, CUNEF o CEU San Pablo, ICADE ha explicado en su Twitter que:



Siento repetirme pero hay una clave en el asunto: el TFM. Tendría que haber al menos tres copias digitales: 1- la del registro de la URJC, protegida bajo secreto informático. No se puede acceder a ella. Puede que incluso no sea tal, si no en papel.

Aceptamos.

2- la copia de la afectada. No es creíble que no guardase un registro, todo alumno guarda con orgullo el fruto de su esfuerzo, el final de su Master. Puede que la haya perdido. Aceptamos… — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) 21 de marzo de 2018

3- la copia del tutor. Del tutor de la que era entonces delegada del gobierno en Madrid y olía a presidenta de la CAM. Oro en paño. Así la hubiese guardado cq profesor. Puede haberla perdido también, o puede haber perdido el PC. En Génova saben lo que es eso (Bárcenas). — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) 21 de marzo de 2018

4- la probabilidad conjunta de desastre de los dos últimos sucesos es muy baja. Pero existe. Y ahí entra la verosimilitud: tiende a 0. — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) 21 de marzo de 2018

5- ¿Por qué el TFM es tan importante? Porque, presentado en PDF (la Olivetti había pasado a la historia, incluso en la administración, estamos hablando de al menos un MS Word 2010 para procesar el texto), tiene una fecha. — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) 21 de marzo de 2018

6- Y si tiene una fecha, y no se han hecho modificaciones después (no debería), el asunto de eldiario se desmonta con ese archivo. “Mira, Nacho, todo mi cariño pero la has cagado”. pic.twitter.com/nUyrP3Wnhn — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) 21 de marzo de 2018

7- A Camps se le exigió sólo una cosa: la factura de los trajes. No la presentó (no fue diligente en su custodia) y se le obligó a dimitir (haya sido luego absuelto o no). — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) 21 de marzo de 2018

8- Así que dos posibilidades: a) aparecen el PDF o el incunable y se cotejan con el depositado en registro de la URJC. Asunto resuelto, Escolar se acabó; b) No aparece, o no se puede cotejar: Cifuentes a casa.

Es sencillo. — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) 21 de marzo de 2018

Cifuentes ha comentado que no necesitaba engordar su currículum, que hizo el máster en derecho autonómico en 2012 porque le interesaba la materia y que no pidió el título hasta 2014 porque hasta entonces no lo precisaba.

La presidenta madrileña ha insistido en que no ha hablado con nadie de la universidad y ha dicho que el trabajo de fin de máster debería estar en el centro académico.

Eldiario.es ha publicado que Cifuentes se matriculó en el curso 2011-2012 en el Máster en Derecho Autonómico de la URJC, de 60 créditos, por el que habría pagado 1.586,39 euros.

Sostiene en su información que ese curso aprobó todas las asignaturas excepto “La financiación de las comunidades autónomas”, de tres créditos, a la que no se presentó, y el “Trabajo de Fin de Máster”, que suponía 24 créditos, aunque dos años más tarde se habrían cambiado las notas y Cifuentes pagó su título.

Antes de la entrevista, Cifuentes ha emitido un comunicado en el que se ha remitido a las explicaciones públicas ofrecidas esta mañana por el rector de la URJC, Javier Ramos, para acreditar que las irregularidades publicadas “carecen del más mínimo fundamento”.

El rector ha relatado que, según la información recabada “en las últimas 24 horas”, Cristina Cifuentes se matriculó en ese máster en 2011-2012, lo cursó y aprobó todas las asignaturas con distintas calificaciones ese mismo año académico.

Además del comunicado, la presidenta regional ha remitido a los medios de comunicación varios documentos que según ella acreditan que ha cumplido los requisitos para obtener esa titulación, entre ellos la matrícula del máster, el certificado del pago de las tasas de expedición del título y el de las calificaciones obtenidas en cada una de las materias.

También ha adjuntado un correo electrónico del profesor Pablo Chico del 23 de octubre de 2014 en el que éste solicita a la funcionaria de la URJC Amalia Calonge que subsane un error en la transcripción de sus calificaciones, así como el acta del trabajo de fin de Máster “El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana” calificado con un 7,5 a fecha del 2 de julio de 2012.