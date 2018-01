“Las propuestas de Sánchez son demagogia pura, quiere llamar la atención”

Juan Fernando Robles, profesor de banca y finanzas, repasa las propuestas de Pedro Sánchez para abordar el problema de las pensiones.



Robles asegura que “las propuestas de Pedro Sánchez no son impuestos a la banca, si no a la gente y a los clientes de la banca. Son los que van a soportar esto aunque dudo mucho que esto se vaya a poner en marcha. No deja de ser una postura de demagogia pura, ni más ni menos”.

“Lo que propone Sánchez solo cubre 1.000 millones”

“Unos 15.000 millones hay en las pensiones y será lo que tenga que financiar el Estado mediante un crédito del Tesoro, y esto que propone Sánchez solo cubre 1.000 millones. No ha dicho cuánto va a coger, pero coger 15.000 millones del sistema financiero sería volver a la ruina, así que sería volver a recuperar plano para Pedro Sánchez. Está intentando llamar la atención”.

En cuanto a las palabras de Rato, ha señalado que “Rato dio a diestro y siniestro, no dejó títere con cabeza. Hay posturas enfrentadas y Gunidos que fue su colaborador estrecho se ve que con el devenir del tiempo esa relación está totalmente deteriorada. Es verdad que Rato tiene su versión de los hechos, y cada parte tiene su parte de razón”.