“Las tensiones raciales no han disminuido con el Gobierno de Obama”

Jorge Díaz Cardiel, socio y director de Advice Strategic Consultants y autor de varios libros sobre Obama, repasa los ocho años de Gobierno del todavía presidente de EE.UU.

PUBLICIDAD

Díaz Cardiel ha valorado el discurso de ayer de Obama como “muy emotivo, es llamativo cómo el presidente a lo largo de todo el discurso hizo mención al nosotros, al trabajo conjunto , a la solidaridad y a la salida de la recesión de manera colectiva. En ese sentido, desde Chicago donde él se fundamenta, entiendo que se emocione porque el mism Obama que se va es el mismo que llegó, hay una gran coherencia en estos años”.

“Económicamente, hay que poner en valor que aquí lo que vale es el G20 y no el G8, Estados Unidos todavía tiene el 25% del PIB mundial, gracias al estímulo laboral del presidente, en junio de 2009 América vuelve a crecer y se crea empleo, y ha sido el período de creación de empleo más grande en la hsitoria de EE.UU. Lo que falta es las profundas desigualdades sociales, como los salarios de los trabajdores se han mantenido o han bajado”.

Sobre las tensiones raciales, ha asegurado que “las divisiones entre el norte y el sur no están curadas a pesar de haber tenido un líder negro, eso no ha cambiado. En 2015 40.000 personas murieron en Chicago por armas de fuego y casi todas eran afroamericanas. Aunque honestamente sí me ha gustado, es el presidente más popular del siglo XXI, y de los americanos el que más junto a Bill Clinton y Ronald Reagan, despierta afabilidad y no rechazo y yo tengo esos sentimientos hacia él”.

PUBLICIDAD

Traspaso de poderes a Trump

“Desde que fue elegido el trato que han tenido el uno con el otro ha sido exquisito, se vio un cambio fuerte en Trump. Pero veo más bien que despliegue hoy Trump su visión de América. La gente piensa más en sus problemas diarios. El psotureo entre Obama y Trump era necesario”.

Ciberespionaje

“Como son dos políticas tan radicalmente opuestas, solamente hay un presidente en cada momento, por tanto quien toma decisiones sigue siendo Obama, ahora, las 17 agencias de información e inteligencia de EE.UU. han estado proveyendo de información sobre los ciberataques de Rusia, ninguna de esta gente se va a inventar lo que los rusos han hecho”.