Laura Borràs, consejera catalana: el español se implantó en un “proceso de colonización”

El Gobierno supremacista de la Generalitat de Cataluña, presidido por Quim Torra, continúa con sus declaraciones de odio a todo lo referente a España y a la lengua española. Laura Borràs, consejera de Cultura, afirma que Cataluña es una colonia española y que el español es una “lengua de imposición”.

Todo ello después de asegurar que no se muestra en contra del bilingüismo en Cataluña. A su juicio, el español es “una lengua de imposición” en Cataluña, pese a que los independentistas la han eliminado de la administración y las escuelas, al tiempo que mantienen las multas por rotular únicamente en español los comercios.

Borràs, además, ha rechazado que los artículos de Quim Torra puedan ser tildados de racistas o supremacistas, pese a las propias palabra del presidente de la Generalitat, que entre otras perlas afirma: “En Barcelona siempre te acaba pasando por delante un grupo de hombres y mujeres que hablan en castellano, sentiré en algún momento como suelta, con su voz de tenor lírico: “¡Qué deterioro!” o “sales a la calle y nada indica que lo sea la calle de tus padres y de tus abuelos; el castellano avanza, implacable, voraz, rapidísimo”, entre otras barbaridades sobre quienes hablan en la calle la lengua mayoritaria en Cataluña.

Asimismo, Borràs, pese a no ser contraria al bilingüismo, se opone a que los alumnos puedan estudiar y aprender también en español en las aulas al margen de la asignatura propia de Lengua Española. Además, ha suscrito un manifiesto que rechaza tajantemente el bilingüismo en Cataluña.

“No me siento supremacista ni racista y todos los que me conocen saben que es infundado. No me siento herida porque no responde a lo que yo soy”, ha afirmado la nueva consejera de Cultura. “Es ridículo pensar que estoy en contra del bilingüismo, en todo caso soy partidaria del multilingüismo”, ha asegurado, mientras que los alumnos en Cataluña no pueden aprender en la lengua oficial del país. “Evidentemente no quiero eliminar el español, y cualquiera que me conoce lo sabe”, ha asegurado.

Pese a ello, Laura Borràs indicó que “si se conoce el proceso de colonización, está claro que es una lengua de imposición y que hubo un proceso de sustitución lingüística” en Cataluña.