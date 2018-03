Llarena procesa a Turull, Puigdemont, Junqueras, Forcadell, los Jordis y Rovira por rebelión

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado hoy por el delito de rebelión a 13 personas por su participación en el denominado “procés” para la independencia de Cataluña, incluidos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Marta Rovira, que ha huido de España.Además de ellos, los otros procesados por rebelión son los ex consejeros Joaquim Forn, Raúl Romeva -diputado en la Cámara catalana-, Clara Ponsatí, Josep Rull -también diputado-, Antonio Comìn y Dolors Bassa.

También procesa por rebelión a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, al ex presidente de la ANC Jordi Sànchez y al ex presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart.

Los autos de procesamiento de este viernes incluyen además otros delitos que afectan a diversos inculpados y, así, el juez procesa a cinco ex miembros del Govern por malversación y desobediencia: Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.

Puigdemont, Junqueras, Anna Gabriel y seis ex consejeros, procesado por malversación

También resultan procesados por malversación el ex president Puigdemont, el que fuera vicepresident Junqueras y los siete exconsellers acusados de rebelión.

Así mismo el juez procesa por desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament: Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barruffet y Joan Josep Nuet, así como a Mireia Boya (expresidenta del Grupo de la CUP) y a Anna Gabriel, exportavoz de la CUP. El magistrado fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los catorce ex miembros de la Generalitat procesados.

Puigdemont conocía el riesgo de incidentes violentos en el referéndum

Según Llarena, Puigdemont participó en la reunión de coordinación policial del 28 de septiembre, fueron advertidos por los responsables de los Mossos del grave riesgo de incidentes violentos ante el referéndum. “Conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y decidieron continuar con el referéndum, llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”.

Los Jordis usaron la ANC y Òmnium Cultural para movilizar a miles de separatistas para hacer frente a la Policía el 1-O

Según el Supremo, Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC, Jordi Cruixat, de Òmnium Cultural “utilizaron su responsabilidad en ANC y Òmnium para movilizar a cientos de miles de seguidores e impulsaron una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el referéndum ilegal. Responsabilidad en las concentraciones del 20 de septiembre”.