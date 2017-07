Los nombres de la puerta giratoria entre Equipo Económico y Hacienda

Siete dirigentes de Equipo Económico, la consultora fundada por Cristóbal Montoro e investigada ahora por contratos con la cámaras de comercio, han pasado por esta empresa y el Ministerio de Hacienda, bajo la batuta de Montoro.

Junto con los hermanos de Montoro y de Ricardo Martínez Rico, Equipo Económico registró un récord de facturación en 2012, justo cuando volvió Montoro al Ministerio. En total la cifra alcanzó los 6,7 millones de euros. Equipo Económico y Hacienda se ha convertido en una puerta giratoria y las sospechas de tráfico de influencias centran la atención en estos días tras el escrito de José Manuel Soria, ex ministro de Energía, y enemistado con Montoro. Otros ministros y secretarios de Estado, según ha conocido ABC, también han puesto el dedo en esa llaga. Esta es la lista de los nueve nombres:

Felipe Martínez Rico.- Actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Estado de Hacienda y fue jefe de gabinete de Cristóbal Montoro entre 2001 y 2016. Es hermano Ricardo Martínez Rico, presidente y socio fundador de Montoro y Asociados, conocido actualmente como Equipo Económico. Ricardo fue secretario de Estado de Presupuestos con Cristóbal Montoro como ministro entre 2003 y 2004, pero también fue director de Gabinete en la Secretaría de Estado de Hacienda y en el Ministerio, también con Montoro.

La cúpula de Equipo Económico también ha pasado por el Ministerio de Hacienda:

Salvador Ruiz Gallud.- Ex director general de la Agencia Tributaria

Francisco Piedras.- Ex director general del Gabinete Técnico en Hacienda

Manuel de Vicente-Tutor.- Ex director del Gabinete del director general de la Agencia Tributaria.

Pilar Platero.- Ex subsecretaria de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016, pero estuvo en Equipo Económico como socia entre febrero de 2009 a diciembre de 2011, según el Currículo publicado en la web de la SEPI, recogido por Intereconomia.com. Con la llegada del PP al Gobierno, Montoro la rescata para la presidencia de la SEPI. Antes ya había estado con Montoro. Entre marzo de 2003 a abril de 2004, fue directora del Gabinete del Secretario de Estado de Presupuestos; entre mayo de 2000 a febrero de 2003, fue asesora del Ministro de Hacienda.

Ana Serrano.- Actual directora de Comunicación del Ministerio de Hacienda, y también llevó los asuntos de comunicación de Equipo Económico.

La titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid investiga ahora una querella contra los miembros de la consultora que fundó en 2006 Cristóbal Montoro, Equipo Económico, por la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con las cámaras de comercio.

La querella también va dirigida contra un hermano del ministro, Ricardo, y el expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel. El resto de los denunciados son los otros gestores y/o propietarios del despacho, cuyo presidente ejecutivo es Ricardo Martínez Rico, que fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con Montoro bajo el Gobierno de José María Aznar. También figuran el ex director general de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz; el ex director general del Gabinete Técnico en Hacienda, Francisco de Asís, y el ex director del Gabinete del director general de la Agencia Tributaria, Manuel de Vicente-Tutor.