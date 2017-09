“Los independentistas no van a aceptar la nueva oferta de financiación del Gobierno”

Juan Pablo Calzada, economista, analiza lo que está pasando en Cataluña, y la postura de los independentistas ante las proposiciones del ejecutivo.



El economista ha comenzado hablando de la nueva oferta de financiación del Gobierno. “Es una oferta vacía porque no la van a aceptar. La gran pelea es porque no están consiguiendo una justicia propia para sacar de la cárcel a la casta política catalana. Incluso Puigdemont tiene ahora problemas de este tipo, hace bien el Gobierno en decir que está dispuesto a negociar el cupo al estilo vasco o navarro, aunque sea malo para el resto del país, pero con la tranquilidad de saber que no lo van a aceptar”.

Calzada añade también que “yo creo que no hay ninguna duda de lo que va a pasar el día 1, hemos visto cómo se han tomado las detenciones de esta semana y habrá choque de trenes porque creen que tienen más derechos que el resto de españoles”.

“Cataluña no va a tener posibilidades de sobrevivir de manera independiente”

“No va a tener mucha utilidad pero lo tienen que intentar, está claro que a día de hoy si no pagan todos allí no van a tener posibilidades de sobrevivir de manera independiente. Ahora mismo están en un momento en el que no podrían tener financiación por parte de ningún mercado”.

En cuanto a las entidades bancarias, asegura que “en temas de solvencia de España no debería haber muchos problemas, aunque bancos radicados en Cataluña como Caixabank o Banco Sabadell sí tendrían problemas, pero ningún banco más, de hecho, el resto de bancos podrían verse beneficiados”.