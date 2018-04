Los modelos para darse de baja de UGT y CC OO, virales

El apoyo de UGT y CC OO a los golpistas de cara a la manifestación del 15 de abril está costando muy caro a los dos sindicatos. La avalancha de bajas es más que un hecho. Ahora se están difundiendo de forma viral los modelos para darse de baja en ambos sindicatos.

El líder de UGT y ex líder del sindicato en Cataluña, Josep María Álvarez, ha mostrado de nuevo su apoyo a los “presos políticos”, como denominan los separatistas a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y a los presidentes de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cruixat y Jordi Sánchez, respectivamente.

Asimismo, ambos sindicatos, desaparecidos durante la primera oleada de recortes de Zapatero, obtienen más de 8 millones de euros en subvenciones del Gobierno, el mismo contra el que se manifestarán el próximo 15 de abril.

Los dos modelos de baja están circulando por las redes sociales, tras el apoyo a los golpistas. El sindicato CC OO trató de echar balones fuera en un comunicado, mientras que desde UGT exigen que los políticos independentistas estén en libertad antes de celebrarse el juicio. No obstante y ante el elevado riesgo de fuga, debido a la huída de Carles Puigdemont, el juez Pablo Llarena mantuvo la previsión preventiva para la cúpula separatista.

Los usuarios de la redes sociales, algunos de ellos verificados, como la ex política del PSOE Martu Garrote, ya se ha dado de baja de UGT, el sindicato afín al PSOE y al PSC.

La avalancha de bajas en ambos sindicatos prosigue, más cuando la violencia en calles y carreteras catalanas por parte de los autodenominados Comités de Defensa de la República continúa.

Todos mis años en PSOE tambien en UGT.Hoy no y lo siento xq me quita el placer de darme de baja tras ver a UGT catalana haciendo frente con los indepes.

Al tiempo que las llamadas para darse de baja se están convirtiendo en virales.

Cuando retuieto un tuit, lo dejo claro. No es el caso. Lo he puesto porque es la razón por la que me dí de baja de UGT.

