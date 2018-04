Los pagos en ‘b’ del PSPV-PSOE que salpican a Puig

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha dicho que “no hay problema” en “hacer un estriptís absoluto de lo que es el partido socialista” para aclarar las dudas sobre una posible financiación ilegal del PSPV e investigar, con el objetivo de “aportar toda la luz para que no quede ningún tipo de sombra”.

PUBLICIDAD

En declaraciones a los medios en Castellón, Puig ha asegurado que se actuará “en consecuencia” si se demuestra “si hace once años se hicieron las cosas mal en alguna parte”, en alusión a la investigación judicial en torno a la posible financiación irregular sobre la campaña electoral de 2007 que también afecta al Bloc.

“Intentamos saber la verdad y vamos a aportar todo lo que nos pida la justicia en este proceso. Hasta el momento no nos ha pedido nada”, ha indicado el también president de la Generalitat.

PUBLICIDAD

Preguntado por las declaraciones del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en las que éste ha dicho que confía en Puig para esclarecer si hubo pagos en b en el partido y para actuar “con contundencia” si se demuestra, ha agradecido el respaldo de Sánchez, que es “un apoyo mutuo”.

Puig ha defendido la respuesta del partido socialista “cuando aparecen problemas que pueden ser reales o no” y que es, ha dicho, “absolutamente diferente” a la del Partido Popular PUBLICIDAD ha defendido la respuesta del partido socialista “cuando aparecen problemas que pueden ser reales o no” y que es, ha dicho, “absolutamente diferente” a la del Partido Popular

“Nosotros ni acusamos a los periodistas, ni acusamos a los fiscales ni acusamos a la policía. Intentamos saber la verdad y vamos a intentar aportar todo lo que nos pida la justicia en este proceso”, ha recalcado.

Para esta tarde se ha convocado una reunión de la secretaría del PSPV “que tomará las decisiones de abrir la comisión interna -del partido- y desde luego queremos que la sociedad tenga la confianza absoluta en los partidos políticos decentes, y el partido socialista en un partido político decente”, según Puig.

“En estos momentos miles de personas confían en el Gobierno valenciano y desde luego éste no tiene nada que ver en absoluto con situaciones que se pudieran haber producido en el pasado”, ha puntualizado el jefe del Consell.

Sobre la decisión del PP de pedir contratos en todos los ayuntamientos con empresas ligadas a la presunta trama de financiación irregular que afecta al PSPV y al Bloc, ha señalado que le parece “muy bien que el PP pida todo aquello que puede arrojar luz a cualquier situación”.

No obstante, ha pedido que no se equipare este caso con “lo que ha sido la corrupción sistémica del PP, porque no tiene nada que ver, tampoco en la respuesta”.

“El PP intentó liquidar a un juez y acabó consiguiéndolo, e intentó desacreditar a la policía. Nosotros tenemos una actuación radicalmente diferente”, ha reivindicad