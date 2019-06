Mariano Gomà: El PSOE de Sánchez anda atenazado por el PSC y populismos bolivarianos

@jmfrancas. Mariano Gomà es ex presidente de SCC quien organizó las manifestaciones de Barcelona y ahora fundador del Foro Espana.



PUBLICIDAD

JMF: ¿Qué es Foro España?

Mariano Gomà: Es una asociación transversal de voluntarios que pretende articular y dar voz a la sociedad civil de todos los territorios de España en defensa de la Constitución, el Estado de Derecho y la defensa de la unidad. Existen cantidad de organizaciones que forman grupos de opinión y demas, pero que su trabajo no permeabiliza en la sociedad, ni su voz la oye la sociedad civil.

JMF: ¿Sociedad Civil Catalana no basta?

PUBLICIDAD

Mariano Gomà: Claro que no. SCC es y debe actuar en Cataluña como referente del constitucionalismo y de la union entre catalanes y españoles, pero cada territorio debe, y de hecho lo hace, defender sus propias características dentro del conjunto del país. SCC no tiene que pretender organizar a los demás sino simplemente mostró el camino. Sin embargo el Foro España sí puede ser el nexo de coordinación de todos. De hecho ya estamos trabajando con Canarias, Baleares, Valencia, Malaga, Almería, Navarra y empieza a organizarse Aragón, Galicia y País Vasco. Todos ellos pertenecen ya al conjunto de la junta directiva de Foro España. Y SCC debe ser una pieza fundamental. ¡La pieza!

JMF: ¿Peligra la Constitución?

Mariano Gomà: A poco que la sociedad civil se deje o se ponga de perfil, yéndose de vacaciones los que pretenden destruir el estado de derecho, España y Europa, tendrán libertad y uno de los objetivos será la Constitución que es la llave de la garantía de estabilidad y unión. ¡No permitiremos que lo hagan!Otra cosa es que, como siempre digo, no conozco ningún instrumento, artefacto o pieza en 40 años no necesite una revisión y puesta a punto. La España de hoy no se parece en nada a la del 78.

JMF: ¿Quién pretende destruirla?

PUBLICIDAD

Mariano Gomà: Los enemigos de la convivencia y del progreso, es decir los ‘nazionalistas’ excluyentes, los populistas neocomunistas bolivarianos que solo quieren la revolución y el caos.

JMF: ¿Qué pondrías a punto?

Mariano Gomà: No soy jurista pero como ciudadano pienso:

1.El reequilibrio territorial en lo financiero

2.Adaptación de las comunidades a su actual realidad.

3.Revisión de la ley electoral y sistemas representativos.

4.Algunas acciones reglamentarias.

5.Reconocimiento de las lenguas comunes españolas y su apertura a todo el territorio.

6. Eliminación de las estructuras de todo aquello que atente contra la integridad española.

7. Regulación del respeto a los Símbolos.

JMF: Pides mucho ¿no?

Mariano Gomà: Claro. Pido la España moderna que alcance a todo el siglo XXI. Otra cosa importante y mientras no lo hagamos no arreglaremos nada es enterrar definitivamente el Franquismo y aceptar un perdón universal.

JMF: ¿El PSOE de Sánchez es de fiar en eso?

Mariano Gomà: Por ahora no lo esta demostrando porque ademas anda atenazado por PSC y populismos bolivarianos. ¿Qué fue del PSOE original? Sanchez por Moncloa y figurar, es capaz de todo. Piensa corto y no en el futuro del país.

JMF: ¿Ves posible abrir el melón constitucional sin peligro?

Mariano Gomà: Si hay consenso no veo peligro y tal como estan las cosas no lo hay.

JMF: Sin el PSOE, no salen los números.

Mariano Gomà: Sí salen, pero los personalismos de todos los lideres constitucionalistas valientes lo impiden por la división y afanes de protagonismo. Se gustan demasiado y el país necesita hombres de estado y no estrellitas de la Película.

JMF: ¿Hombres de estado? No recuerdo ninguno.

Mariano Gomà: Todos los que hubo y quedan se formaron en la época franquista . No hay ninguno formado en la democracia. !!Piénsalo!!!

JMF: Entonces aquí no hay quien avance.

Mariano Gomà: Y te diré mas… sin ser político ni saber de política tanto, creo que hubiera ganado los debates frente a la opinión pública tan solo explicando mi programa y advirtiendo que yo no estaba allí para pelearme con nadie ni entrar en el… y tu mas… solo apelando a los capítulos de mi programa, sin entrar a ningún trapo, ni mucho menos en el juego de pactos. Veremos… nos esperan tiempos convulsamente interesantes.

JMF: ¿Programa? ¿Quién se lee esto?

Mariano Gomà: Nadie si no se les explica a la gente. Hay que hacer pedagogía y ofrecer credibilidad y ninguno de los candidatos que tenemos lo hace. Solo yo yo yo y yo.

JMF: ¿Qué será lo interesante que viene?

Mariano Gomà: No era de Rajoy, pero ha dado un ejemplo de estar y marcharse como un señor, pero con el elenco que tenemos de ninis, vamos dados. ¿Cómo encontramos el secreto y las llaves de la convivencia sin que haya bofetadas? porque si las hubiera Europa no lo permitiría. Rajoy era un registrador numero 1, y cuando acabo su época volvió a su registro y Rubalcaba a su universidad… y Soraya a su abogacía del estado. Y, ¿¿¿los demas???

JMF: A seguir viviendo de un salario público.

Mariano Gomà: Intervenir política, comercial y financieramente. Otra de las cosas. Reducir drásticamente los asesores cargos de confianza y altos funcionarios. Pero como a una cuarta parte y los chupópteros a la calle. Por ejemplo en Cataluña todavía podemos caer mucho más hasta tocar fondo. El dia que afecte el ‘procés’ al bolsillo de la gente de verdad esto se acaba. Y al capital lo mismo.

JMF: De que vivirán entonces los partidos…

Mariano Gomà: De sus afiliados y donaciones privadas como en EE UU. Menos estructura, menos asesores, menos coches y menos cartelería. Ibas a ver…

JMF: ¿No afecta ya?

Mariano Gomà: No lo suficiente. La mayoría de ‘Botiguers’ y funcionarios que son la mayoría van tirando. El dia que eso reviente se acabará el independentismo rápido. Algunas bofetadas y el turismo se irá como esta ya haciendo. Gaudí y el olimpismo no lo aguanta todo y en cuanto el sector servicio empiece a fallar. Bummmm. España es una maravilla, Grecia, Turquía, Líbano, Croacia y demás también son bonitas y baratas. ¿Es que somos el ombligo del mundo?. Espera las repercusiones que va a tener en los programas de expansión las 5000 empresas que se han ido.

JMF: El independentismo dice que la fuga de empresas no afecta nada.

Mariano Gomà: Ya. Y Mas decía que harían cola para entrar. Las mentiras del enfermo sectario. Una luz al infinitooooo. !Debe ser el Edén!

JMF: ¿Afectará seguro?

Mariano Gomà: Claro. Si se van el futuro lo harán alla donde estén. Directivos programas nuevas plantas y nuevos retos se quedaran fuera y aqui quedaran los románticos indepes solo.

JMF: ¿Quién gobierna ahora en Cataluña?

Mariano Gomà: Nadie. La inercia. Pero la inercia es una fuerza que poco a poco se acaba y entonces. Puffff.

JMF: Pero si no mandan, no molestan, ¿no?

Mariano Gomà: Vaya si molestan.

JMF: ¿Qué ha pasado con la Cámara de Comercio?

Mariano Gomà: La burguesía catalana, el capital y el empresariado todavía ganan pasta y andan de vacaciones o en el armario de los cobardes… o en Madrid. ¿Ves como todavía no hemos tocado fondo?

JMF: Pero, ¿qué supone la cámara en manos del independentismo?

Mariano Gomà: Pues más propaganda, más estructuras de estado, más chulitos y más mentiras. La ruina. Pero no más pasta. Eso seguro. Hay cuatro empresas grandes y miles de ‘botiguers’ cuyos negocios reventaran a poco que baje la demanda… y entonces. Ay, ay, ay.

JMF: ¿Entonces qué?

Mariano Gomà: Como el Barca. ‘Plors , laments, Espanya ens ha arruinat, nosaltres som gent de pau que no crema contenidors ni talla autopistes ni enmerda els carrers. Som simples Lazis sense mala fé i tot es culpa dels demès sobre tot els malignes espanyols’. Eso, ni mas, ni menos. Y a seguir y toda Europa sigue diciendo. ¿What ?

JMF: Gracias Mariano. Un abrazo.