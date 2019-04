Marina Garcia: Los políticos dan un poder a técnicos de la administración para secuestrar niños junto con la policía

@jmfrancas. Marina García, vicepresidenta de AVECUDENI.

PUBLICIDAD

JMF: ¿Qué es ‘AVECUDENI?

Marina García: Asociacion para la verificación del cumplimiento de los derechos del niño.

JMF: ¿lleváis mucho tiempo existiendo?

PUBLICIDAD

Marina García: De forma fáctica sí, pero de modo oficial, no, poco tiempo, llevamos años trabajando en la verificación del cumplimiento de los derechos del niño, y hemos decidido registrarnos como asociación…, el propio nombre AVECUDENI, si que lo teníamos hace años.

JMF: ¿Qué le pasa a los derechos del niño?

Marina García: Que no se están cumpliendo en España, que es el territorio que nos ocupa actualmente.

JMF: ¿Qué derechos no se cumplen?

PUBLICIDAD

Marina García: Se están sacando niños a familias de todo tipo de condición por parte de las administraciones publicas ya que pasa en toda España, sin las garantías de pasar por un juez debido a las leyes aprobadas por políticos que le dan un poder a técnicos de la administración de secuestrar niños junto con la policía, y luego en los juzgados de familia cuando las familias impugnan, no se les permite ningún tipo de prueba y en la mayoría de los casos ni siquiera se les toma declaración a los padres y por supuesto no se escucha a los niños. Aparte de esto, dentro de los derechos del niño esta el derecho a familia natural y biológica, y no se cumple… no solo eso , sino que se les quita el derecho a visitas y llamadas rompiendo el vinculo que va en contra de la propia ley administrativa…

JMF: ¿Hablas de secuestrar? Es muy fuerte esto…

Marina García: Con respecto al secuestro, lo digo debido a que se llevan a los niños de manera traumática y violenta, ya sea de las casas, de los colegios, e inclusive en la misma vía publica… como sucede en los secuestros, pero en este caso por parte de la administración.

JMF: Toda la legislación habla de ‘buscar el bien superior del menor’… ¿No busca esto la Ley?

Marina García: Nunca puede ser por el bien superior del menor cuando se vulneran todos los derechos de los niños y produciendo traumas irreparables, incluso después de que se lo han llevado, incluso mantenidos en el tiempo, lo que supone un mal mayor e irreparable, y dada la supuesta profesionalidad de las personas que lo realizan, se entiende con dolo… y recordemos que son personas físicas en imputables las que lo realizan y parece ser que la impunidad esta garantizada para los dichos.

JMF: Y eso, existiendo una Ley…

Marina García: La ley hecha por los políticos si les da el poder a la administración de retirar menores con el simple hecho de juntarse en comisiones que ni siquiera sabemos los nombres de los que se reúnen y declarar un desamparo manteniendo los expedientes insuficientes ocultos y con informes falsos en muchísimos casos, sino todos e insuficientes para una retirada, dejando en indefensión a la familia ya que ni siquiera conocen de que se les acusa.

JMF: Habrá que cambiar la legislación…, ¿hacéis algo para ello?

Marina García: El miércoles 17 de abril, es decir en 3 días, frente al Congreso de los Diputados a las 12 de la mañana, citamos vía burofax a los principales partidos políticos para que se pronuncien en su programa electoral sobre que medidas van a tomar y como se aseguran de cumplirlas, con respecto a esto que es un tema gravísimo y lo que consideramos un crimen de lesa humanidad. Están invitados toda la prensa, como asociaciones, personas y por supuesto partidos minoritarios.

JMF: ¿En plena calle? ¿Han confirmado algunos?

Marina García: Están citados frente al Congreso, para nos digan que van a hacer con nuestros hijos y nietos. De momento no han confirmado.

JMF: ¿Cuántos afectados debe haber en toda España?

Marina García: Cerca de 50.000 niños, víctimas de todo esto muchísimas más ya que toda la familia se ve involucrada.

JMF: Te suena si hay dinero de por medio, todo esto es raro, raro, raro…

Marina García: Se ha publicado que cobran por niños 4000 euros al mes como mínimo, dependiendo de la minusvalía que ellos mismos provocan drogando menores… hasta 12.000 euros al mes, incluso superiores, pero nadie da explicaciones de la cifras reales aunque si sabemos que está subvencionado por Europa.

JMF: Mala cosa si puede acabar en negocio…

Marina García: En el escrito que enviamos a los partidos políticos, esta es una de las cuestiones que queremos que nos aclaren, ya que podríamos estar hablando de una mafia y un negocio detrás de los menores, y en muchos casos incluso niños desaparecidos de centros de menores que muchos de ellos son gestionados por empresas privadas, y el único objetivo de una empresa privada como todos conocemos es ganar dinero, y en el caso los centros los que realizan los informes para retornar esos niños a sus familias son personal contratado por dichas empresas, por tanto está difícil que una empresa renuncie a semejante cantidad de dinero.

JMF: Gracias Marina, ya me contarás si algún partido se compromete a resolver el problema, un beso.

Marina García: Gracias a ti por tratar estos temas que nadie quiere tratar, con la gravedad de estar incluso drogando niños de 2 años porque no paran de llorar, si eso lo hace un ciudadano, termina en prisión, sin embargo esta gente goza de impunidad ya que los juzgados de lo penal no tratan a un menor tutelado al que se le han quitado todos los derechos, por el simple hecho de que esta bajo la custodia de la administración. Aclarar que según el presidente de nuestra asociación todo lo que sucede aqui es ilegal… pero eso da para mucha más entrevista.

Marina García: Un saludo cordial.

JMF: Gracias a ti y hasta pronto.