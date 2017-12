Rajoy y su error histórico al asegurar que Reino Unido es la cuna del parlamentarismo

Mariano Rajoy ha levantado la polémica al desconocer la propia historia de España. El presidente del Gobierno afirmó que Reino Unido es la “cuna del Parlamentarismo”, pese a que ese título recae en España, concretamente en el Reino de León.

Pese a que León se gasta una parte de su presupuesto para promover la capital del antiguo reino como “cuna del parlamentarismo”, Rajoy cometió un error histórico durante su visita al Reino Unido, donde ha mantenido reuniones con Theresa May. En un artículo publicado en The Guardian, Rajoy ha asegurado que “May nos ha apoyado sobre Cataluña, el Brexit no romperá nuestro vínculo”.

En el mismo, Rajoy ha resaltado el papel clave de Reino Unido en la crisis catalana por tratarse de “la cuna del Parlamentarismo”. “La posición de Reino Unido es particularmente importante, porque es la cuna del parlamentarismo y la legalidad”, ha afirmado.

No obstante, la “cuna del parlamentarismo” no es Reino Unido, sino los “Decreta de León”, en 1188, según declaró la Unesco en 2013. Según este organismo, se trata del testimonio documental más antiguo de todos los países de Europa, con un modelo de gobierno y de administración original. Las primeras Cortes del Reino de León se convocaron en el Claustro de San Isidoro bajo el reinado de Alfonso IX, siendo el origen de la democracia actual.

Desde León se ha criticado duramente a Rajoy. El Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL) tildan de “grave error histórico” las declaraciones del presidente. Rajoy “demuestra un escaso conocimiento e interés por el territorio leonés”, han remachado. En este sentido, exige una rectificación del presidente del Gobierno.