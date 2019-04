Mercè Vilarrubias: ‘La inmersión lingüistica busca hacer del español una lengua ajena a Cataluña’

@jmfrancas. Mercè Vilarrubias (@VilarrubiasB) es lingüista y escritora.

JMF: ¿Como ves la enseñanza española?

Mercè Vilarrubias: Con graves problemas y haciendo lo que se puede.

JMF: ¿Lo qué se puede? ¿En qué sentido?

Mercè Vilarrubias: Muchas veces los profesores tienen que trabajar en condiciones difíciles, con alumnos que no quieren/pueden aprender, problemas de disciplina, de bajo rendimiento, fracaso escolar, etc.

JMF: ¿A qué lo achacas?

Mercè Vilarrubias: Hay razones ‘externas’ al sistema educativo, nuevas tecnologías, globalización, caída de ideales, consumismo desenfrenado, que impactan en la educación.

JMF: Y, ¿las internas?

Mercè Vilarrubias: Luego hay factores internos, de visión de la educación, que se plasma en las leyes orgánicas de educación y de gestión de la educación, que hacen los gobiernos autonómicos. Las leyes de educación padecen de sectarismo. Jamás ha habido acuerdo entre los grandes partidos nacionales para elaborar una ley que no sea de izquierdas ni de derechas.

JMF: Y en Cataluña ¿hay ‘oasis educativo’?

Mercè Vilarrubias: ¡No! Hay miedo a discrepar y hay mucha presión sobre el que disiente en el mundo educativo.

JMF: Las autoridades pregonan un Bilingüismo real casi perfecto…

Mercè Vilarrubias: ¿Bilingüismo real? ¿En qué sentido?

JMF: Dicen que los alumnos salen dominando catalán y castellano…

Mercè Vilarrubias: Ah. Algunos sí y otros, no. Pero en ningún caso es porque la escuela trabaje para promocionar el bilingüismo y se preocupe de que los alumnos aprendan bien ambas lenguas.

JMF: Cuando oyes hablar a sus políticos en castellano muchos dan pena…

Mercè Vilarrubias: Lo que pasa es que ambas lenguas se parecen mucho y los alumnos que son buenos en catalán transfieren las habilidades lingüísticas de una lengua a la otra. Yo soy profe de inglés en una EOI y todos los alumnos que escriben bien en inglés, que saben escribir un texto lógico y ordenado, es porque lo saben hacer bien en su lengua materna. Funciona así.

JMF: ¿Como valoras la ‘inmersión’? Los políticos la ‘venden’ como el gran éxito. Por eso pueden decir que hay bilingüismo, porque muchos llegan a poder usar bien ambas lenguas pero no es gracias a la escuela sino a pesar de la escuela, a pesar de que la escuela no tenga un programa bilingüe.

Mercè Vilarrubias: La inmersión es la aplicación del programa nacionalista en el ámbito educativo.

JMF: ¿Todos los partidos la apoyan?

Mercè Vilarrubias: No todos. PP y C’s no.

JMF: La inmersión está en la Ley de normalización lingüística y el PP no la recurrió al TC.

Mercè Vilarrubias: ¿A ti te parece que PP y C’s apoyan la inmersión?

JMF: Me parece que el PP no actuó cuando podía contra ella.

Mercè Vilarrubias: Ah bueno, pero está en contra.

JMF: Tú, ¿ cómo valoras la inmersión lingüística?

Mercè Vilarrubias: Es un programa político. Busca la identificación de todos los alumnos con el catalán y la ‘nació’. Busca hacer del español una lengua ajena a Cataluña y erosionar el vínculo con España como comunidad política.

JMF: Tú, ¿has estudiado la inmersión?

Mercè Vilarrubias: Si.

JMF: ¿Y?

Mercè Vilarrubias: He escrito este libro: Sumar y no Restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña (Ed Montesinos, 2012).

JMF: Y ¿qué concluyes?

Mercè Vilarrubias: Concluyo que hay mucha tergiversación. 1.No hay apoyo unánime a la inmersión, al contrario, hay mucho descontento. 2.La lengua materna es muy importante y educarse en ella total o parcialmente es esencial. 3.Lo de que promueve la cohesión social, es falso. No hay ninguna prueba. 4.No aporta un conocimiento culto del español. Estas son algunas de las conclusiones.

JMF: ¿Qué propondrías para mejorar este aprendizaje?

Mercè Vilarrubias: Una educación bilingüe con asignaturas en ambas lenguas.

JMF: ¿En todas las etapas?

Mercè Vilarrubias: En las primeras, con mucho más énfasis en la lengua materna, en la de cada uno.

JMF: ¿Nada de elección?

Mercè Vilarrubias: La elección por parte de los padres es perfectamente legítima y democrática. De hecho es el modelo mayoritario en Europa. Pero yo creo que en Cataluña es mejor transitar hacia un modelo bilingüe por parecido entre las lenguas y por razones de convivencia.

JMF: Políticamente, ¿lo ves posible?

Mercè Vilarrubias: Ahora no. O cambia el gobierno catalán o desde el gobierno central se legisla. Los nacionalistas no querrán cambiarlo nunca, ya se ha visto.

JMF: ¿En Cataluña se puede estudiar en castellano?

Mercè Vilarrubias: No.

JMF: ¿Ni en los colegios de países extranjeros?

Mercè Vilarrubias: La asignatura de castellano sí, pero no como lengua vehicular. Si son colegios extranjeros, enseñan en inglés, alemán, etc.

JMF: ¿Solo dan el castellano en castellano?

Mercè Vilarrubias: Sí.

JMF: Y, ¿en el resto?

Mercè Vilarrubias: Catalán. Y algunos privados exclusivos, como Aula, son trilingües.

JMF: ¿Qué supone que sean trilingües?

Mercè Vilarrubias: Que tienen tres lenguas vehiculares, catalán o castellano para empezar, Inglés después. Gradualmente se van introduciendo las demás lenguas.

JMF: Y ¿por qué en estos sí se puede hacer esto?

Mercè Vilarrubias: Son privados, pero esto no es la norma… Logran colocar el castellano por la puerta de atrás. No tienen subvención, son más libres. La norma obliga a la edu pública y concertada.

JMF: ¿Qué supone para los alumnos la inmersión?

Mercè Vilarrubias: La inmersión es una obligación para ellos. En los entornos muy catalanohablantes los alumnos se adaptan bien, en las zonas más bilingües o directamente castellanohablantes cuesta más. Hay resistencia a abandonar la lengua materna. No gusta esta exclusión tan extrema del castellano dentro de la escuela. Luego salen a la calle y el castellano está en todas partes. Es artificial la inmersión en estas zonas.

JMF: Y, ¿los resultados reales de la inmersión en los alumnos?

Mercè Vilarrubias: No hay exámenes únicos en España, Cada autonomía hace los suyos, Sin una prueba homogénea no se puede comparar y PISA es en catalán.

JMF: En tu estudio ¿concluiste algo sobre esto?

Mercè Vilarrubias: Eso, que no hay datos, que la competencia en español dependerá de cada alumno y su entorno, lo que te decía más arriba la transferencia de habilidades cognitivas entre lenguas.

JMF: Gracias Mercè, ya sé un poco más del tema. Un beso.