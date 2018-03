Monendero critica a Cifuentes pero él también exageró su currículo profesional

Juan Carlos Monedero, ex secretario del Proceso Constituyente y de Programa de Podemos, exageró su currículo profesional al señalar que había sido “profesor invitado en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Humboldt de Berlín (dirigido por el profesor Claus Offe)”.

Monedero, que crea tendencia en Podemos, no mpredica con el ejemplo. Este miércoles el podemita critico en sus redes sociales a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Crisitina Cifuentes, por falsificar sus notas de TFM.

Cristina Cifuentes ha asegurado que la verdad está de su lado y ha advertido a quienes intentan dañarla “con falsedades, mentiras o medias verdades” que “no van a conseguir que dé un paso atrás, están equivocados”. “A quienes queréis que me vaya: no me voy, me quedo, voy a seguir siendo vuestra presidenta”.

Pero Monedero ha aproveado para lanzar critica, olvidándose de su propio caso. En 2015, el profesor Claus Offe, uno de los politólogos marxistas más conocidos del mundo, señaló a EL PAÍS que no recuerda a Monedero y negó, asimismo, haber dirigido nunca el instituto donde el líder de Podemos le sitúa como máximo responsable y donde el número tres de esta formación política mantiene haber sido “profesor invitado”.

“No conozco al señor Monedero y tampoco recuerdo habérmelo encontrado. Pero mi memoria no es la mejor”, resaltaba el profesor alemán, de 75 años, al que EL PAÍS localizó impartiendo una conferencia en Italia. “Lo que quiero decir es que puede que lo haya invitado, pero quiero casi descartar que [Juan Carlos Monedero] haya ido al instituto para algo más de una conferencia”, aseveraba.

¡Venga @ccifuentes! Un pantallazo con el Trabajo Fin de Máster y otro con el pago de la matrícula. Así callas a todos estos bocazas que creen que porque llevas 20 años con cargos en el PP de Madrid tienes cosas que ocultar. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 21 de marzo de 2018

Y va @ccifuentes y cuelga hoy un tuit diciendo que apuestan por la Universidad de calidad. No se puede negar que lo que no tienen de honradez lo tienen de arrojo. Es lo que tiene educarte en la impunidad. pic.twitter.com/OlFJBdKGXh — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 21 de marzo de 2018

Offe manifiesta que trabajó como profesor en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad berlinesa hasta su jubilación, en 2005. “Pero nunca lo dirigí”, afirma, en contra de lo que indica Monedero en su currículo. “Es posible que haya invitado al señor Monedero para alguna conferencia, ya que parece manifiesto que nuestros intereses académicos son similares”, dice tras consultar quién era el político español. “Pero no puedo confirmar esta invitación después de tantos años, ni afirmarla ni desmentirla. No me acuerdo”, señala conciliador este docente de universidades de máximo renombre universal como Stanford, Princeton, Harvard o Berkeley.

Por último,

Cifuentes ha dicho que seguirá trabajando porque tiene “el mandato y el apoyo de los madrileños”, y ha repetido a quienes quieren que se vaya: “No me voy, me quedo. Voy a seguir siendo vuestra presidenta, voy a seguir trabajando por vosotros, los que me habéis votado y los que no”.