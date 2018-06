Ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo

Del modelo universitario español no destaca ninguna universidad entre las 150 mejores del mundo. La que más se aproxima a este grupo es la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), con el puesto 156. La primera catalana pierde 10 posiciones.

La Universidad Autónoma de Madrid se coloca primera del ránking QS World University Rankings 2019. La Universidad de Barcelona ha perdido 10 posiciones y se sitúa ahora segunda del país en e l166, un puesto que ya había ocupado en 2015 y 2016. La Universidad Autónoma de Barcelona (UB) se coloca en la posición 193.

En un comunicado, este centro catalán ha anunciado que, teniendo en cuenta que hay 26.000 universidades en el mundo “la UB se clasifica dentro del 1% de los mejores centros universitarios”.

Por indicadores, esta universidad destaca en su reputación académica -obtiene la posición 81 a escala global- y en contratación de los graduados -posición 174-.

Según el QS World University Rankings 2019, las mejores universidades del mundo son, por este orden, el Massachussets Institute of Tecnhnology, Stanford, Harvard, California Institute of Technology, Oxford, Cambridge, ETH Zurich, Imperial College London, University of Chicago y University College London.

