El nivel de Andrea Levy (PP): “No puedes dejar de maquillarte un día”

La joven política del PP, Andrea Levy, muestra su escaso nivel político, a la altura de las sandeces de Cristina Cifuentes. Este es el nuevo PP.

PUBLICIDAD

Entre sus perlas se encuentran frases como “no puedes dejar de maquillarte un día” o mostrar que no existe iniciativa para formarse una opinión.

Levy, elevada en 2015 al cargo de vicesecretaria de Estudios y Programas del PP nacional y diputada en el Parlamento catalán, afirma que no es capaz de formarse una opinión sobre temas controvertidos sin conocer antes qué hacen “otros países”, es decir, una clara falta de liderazgo. Lo afirma sobre el asunto de la maternidad subrogada, popularmente conocido como los vientres de alquiler. Lo dice una mujer que aún no sabe si tener descendencia. “Me dicen: a tal edad ya no puedes tener hijos, pero mi madre me tuvo a los 41, quizá por eso voy más relajada”, ha considerado, mientras se declara abiertamente “feminista”, según afirma en una entrevista a Fashion&Arts.

En cuanto al aborto, Levy ha asegurado que es “un tema que no comparto en todos los términos”, pese a que el PP ha incumplido reiteradamente sus promesas de modificar la ley de Zapatero. En una entrevista anterior cree que solo era cuestión de modificar la normativa sobre el permiso paterno para poder llevar a cabo el aborto, el resto se quedó como está. El PP, con Rajoy en la oposición, llevó esa misma ley al Tribunal Constitucional y ahora estos jueces tendrán que pronunciarse en 2017.

PUBLICIDAD

Levy suele ser noticia por los romances que le endosan

La política ‘popular’ trata de ganarse así al público femenino, hablando sobre los rumores y desmentidos sobre supuestos romances con músicos. La profunda entrevista demuestra estar a la altura de su nivel político. Un ejemplo: “Lamento comunicar que yo tampoco tengo un noviazgo con Andrea Levy”, escribía Nacho Vegas en Twitter. ¿Cuántos novios te han echado?

Bromeamos mucho Nacho y yo con este tema. Esto viene de cuando se hizo la coña con lo de Pau de La Habitación Roja [el grupo desmintió en Twitter que la política tuviera una relación con su guitarrista, Pau Roca]. Tengo a mi madre loca: “¿Pero es verdad, hija?”. Y yo: “Que no, mamá, que no”” (sic).

Asimismo, cree que las críticas le llueven por ser “mujer, joven y política“, y no por demostrar su altura de miras en un discurso simplón, sin profundidad alguna, y eso que que está en uno de los departamentos más importantes del PP, el de Estudios y Programas y a nivel nacional. Es decir, una de las personas encargadas de elaborar los programas, los mismos que el Partido Popular incumple sistemáticamente, incluso a realizar lo contrario, como las reiteradas subidas de impuestos, disfrazadas después con el mantra de ser un “partido liberal”. Las subidas de impuestos con el PP son incluso superiores a las anunciadas por IU en su programa electoral, pero para Levy los ‘populares’ son liberales, desde luego en lo económico han demostrado que no, como tampoco en lo social. Pese a ello, Levy se siente “identificada” con las políticas e ideas de “centro-derecha”.

“El PP abarca a los más liberales”, pese a la mayor subida de impuestos de la historia

Para la catalana, “el PP abarca a los más liberales pero también a gente que está mucho más a la derecha”. Su argumento lo resume con una frase: “Por ejemplo, hay unas diferencias brutales entre Pablo Casado y yo, desde el estilo de vida: él va a misa, yo no. Somos muy diferentes, pero nos complementamos muy bien”. ¿Es que acaso Casado está más a la derecha por el mero hecho de ir a misa?, ¿se es más liberal o menos en función de si se va o no a misa?

Se vanagloria de sus seguidores en Spotify

Entre sus logros personales se encuentra el de aumentar seguidores en una aplicación de canciones online. “Estoy que no me lo creo. Por ejemplo, Viva Suecia: los puse en mi primera playlist porque me lo pidieron, y me ha hecho mucha ilusión ver su evolución, ahora son súper famosos”, asegura, como si fuera ella parte del éxito y no por la música de este grupo.

PUBLICIDAD

Tampoco entra a valorar la Educación por la Ciudadanía, una asignatura que el PP pretendía borrar del sistema y que se ha quedado fija, obligando ahora a los menores a conocer todos los pormenores de la ideología de género, pero solo desde el punto de vista de la homosexualidad.

Habla de la maternidad subrogada, pese a no estar incluida en su programa electoral

Respecto a sus creencias y convicciones, Levy se fija en otros para postularse sobre asuntos “muy complejos”, como supuestamente es la “maternidad subrogada”, es decir, los vientres de alquiler. Para ello, la política en vez de tener una opinión propia espera que sean otros países quienes lleven la voz cantante, “escuchar a la gente, ver casos para formarme una opinión; sin embargo, parezco mucho más fiable si digo que estoy segura de que hay que legislarla que si digo que aún no sé exactamente qué opinión tengo sobre el asunto”. Es decir, respuestas de cara a la galería.

El PP está tan preocupado en este asunto que evitó incluirlo en el programa electoral del 20-D. Es decir, que en vez de poner los esfuerzos para cumplir sus promesas, se saca de la chistera debates inexistentes entre la población, pese a que algunos partidos intenten ver lo contrario. Para debatirlo interiormente asegura que la cuestión religiosa no entró en juego a la hora de formarse una opinión ya que se declara “atea”.

Para mostrar la división en el PP sobre la ley de Memoria Histórica, Levy cree que “mucha gente padeció durante el franquismo y el posfranquismo, y esta cuestión no la hemos llegado a resolver bien“. Ni una sola palabra sobre las barbaridades que realizaron los republicanos contra religiosos y personas que no eran de su cuerda.

Respecto a la corrupción, constata que “ha habido impunidad, algunos tenían la sensación de que eran intocables”. “Cuando te salpica la corrupción así es horroroso, asqueroso y, evidentemente, cuesta defender eso”, ha asegurado. Además, ha considero que el PP dan ganas de “remodelarlo de nuevo”, al tiempo que cree que debería irse más gente del partido. “Cuando escuchas lo de Correa, o lo de “el 4% ya no es suficiente”, piensas: Madre mía, esta gente no tenía conciencia”.