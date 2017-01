“No creo que Trump mantenga siempre su postura con Rusia”

Clemente Polo, Catedrático de fundamentos de análisis económico de la Universidad Autónoma de Barcelona, habla sobre cómo será el Gobierno de Trump.El catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona no es partidario de Trump, “creo que Donald Trump es una mezcla explosiva de arrogancia e ignorancia para estar al frente de EE.UU., desde Reagan es difícil encontrar a un personaje tan desinformado sobre los problemas económicos del mundo y de su país. Esta actitud puede tener unos efectos que pueden parecer interesantes. Seguramente esto también tendrá otro tipo de repercusiones en el resto del mundo”.

Sobre la polémcia con Ford en México ha dicho que “seguramente volveremos a una mayor autarquía, si pone aranceles le van a contestar por el otro lado de la misma manera, así que el comercio internacional se verá afectado”.

Política migratoria y gasto público

“A mí me preocupan muchas de las posiciones que ha mantenido a lo largo de su campaña electoral, en el caso de la inmigración ya no habla de expulsar a 11 millones de inmigrantes, así que demuestra que su campaña era puro populismo. Aunque quiere llevar a cabo un mayor gasto público, aunque su país no necesita una política expansiva en estos momentos”.

Polo le compara con otros presidentes americanos de un perfil parecido, “yo tengo serias dudas de que vaya a haber cosas buenas, cuando miro la trayectoria de personas en su misma línea…como Bush o Reagan, son personajes que pueden hacer mucho daño”.

Postura con Rusia

“Con Rusia es una incógnita saber que ocurrirá, también es verdad que las posiciones de ahora no creo que las mantenga en el futuro, así que surgirán problemas con Rusia. Le gusta que se hable de él, y para eso muchas veces tiene que crear un problema”.