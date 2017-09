“No se puede esperar nada bueno de lo que está pasando en Cataluña”

Clemente Polo, catedrático de Fundamento de Análisis Económico en la UAB, hace balance de todo lo que está ocurriendo en Cataluña antes del 1-O.



El catedrático se ha mostrado preocupado por la situación. “Estamos avistando algunos avisos, la situación ahora es de pre-alerta. Hay algunos tímidos repuntes de la prima de riesgo, vemos cierta paralización de inversiones aunque esto siempre es difícil de detectar. Nada bueno puede esperarse de lo que está sucediendo en Cataluña”.

“Si Cataluña se queda fuera, el asunto cobra unas dimensiones absolutamente espeluznantes”

“La alerta está creciendo, pero todavía nadie se toma completamente en serio el asunto. Como consecuencia de esta deplorable actidud del Presidente de la Generalitat y sus socios, esto da inseguridad política, jurídica, si nos plantearamos la posibilidad de que Cataluña se quede fuera, el asunto cobra unas dimensiones absolutamente espeluznantes”.

Polo tmabién ha dicho que “no solo afectaría al sector automovilístico, también el sector editorial, el químico, el alimenticio…obviamente Cataluña se convirtió en el siglo XIX en la fábrica de España y es un motor importante. Si se quedara fuera, las empresas no iban a quedarse. No solo se minaría la confianza de los inversores, los españoles hemos conseguido algo, y es que llevamos 40 años viviendo en democracia y esto no había pasado nunca antes”.