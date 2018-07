Un miembro de los autodenominados CDR ha sufrido lesiones de carácter leve tras grabar con el móvil a varias personas que limpiaban los lazos amarillos del espacio público. Los Mossos de Esquadra han identificado a tres personas.

Los CDR utilizan el espacio público con total impunidad y pasividad de las fuerzas de seguridad autonómicas y de la administración. Pese a estar prohibido pintar en espacios públicos, estos radicales lo hacen, conocedores de que no les va a ocurrir nada. No obstante, no independentistas se oponen a este uso fraudulento de un espacio que también se sufraga con sus impuestos.

Los CDR, expertos en la provocación, no dudan en grabar sin permiso a quienes eliminan símbolos separatistas del espacio público, creando así una mayor tensión. Hasta ahora, las agresiones de los separatistas no solo eran verbales sino también físicas, como ha ocurrido en playas catalanas, pero esta vez han tenido respuesta por parte de quienes limpiaban su basura dejada en los espacios públicos.

Según fuentes de la policía de la Generalitat, los hechos ocurrieron hacia las 22.30 horas, cuando la persona agredida se acercó a un grupo que estaba borrando con disolventes lazos amarillos pintados en la carretera de acceso a la prisión de Lledoners (Barcelona), donde se espera que ingresen próximamente los presos soberanistas tras su traslado desde cárceles madrileñas.

Mientras el miembro del CDR grababa esta acción, se originó una discusión que acabó con una agresión en la cara a esta persona, que fue conducida hasta un hospital para ser atendida, puesto que sangraba por la boca, aunque las lesiones que sufrió eran aparentemente leves, según las mismas fuentes.

Unos Mossos que patrullaban por la zona identificaron a los tres presuntos agresores, abrieron diligencias y la policía autonómica está a la espera de que la víctima presente la correspondiente denuncia acompañada del informe médico.

Lazos amarillos en el espacio público y con total impunidad

Los CDR llenaron ayer con lazos amarillos y pintadas la carretera que conduce al centro penitenciario de Lledoners, donde está previsto que sean trasladados los políticos independentistas encarcelados a raíz del “procés”. Anoche, la Asociación Catalana por los Derechos Civiles (ACDC) hizo un llamamiento a que no se obstaculicen las carreteras ni los accesos a los centros penitenciarios catalanes durante el traslado de estos presos a prisiones de Cataluña.

En un comunicado, la ACDC indicó que, ante el traslado de los reclusos, “es mejor, de momento, no acercarse a las vías de acceso ni a los centros penitenciarios para poder hacer los traslados con tranquilidad y máxima seguridad”.

Por su parte, el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha pedido en Twitter que “sólo se sigan las concentraciones coordinadas por Òmnium y ANC”.

Cuatro de los independentistas presos iniciaron ayer el traslado a Cataluña mientras el Gobierno ultima los trámites para mover al resto de líderes del “procés” a las cárceles de Lledoners, donde los siete hombres procesados por rebelión estarán agrupados por primera vez, y Puig de les Basses, en Figueres (Girona) donde ingresarán la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconseller Dolors Bassa.