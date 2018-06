Pedro Sánchez se reúne con George Soros, vinculado con el referéndum ilegal del 1-O

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en La Moncloa con George Soros, uno de los millonarios vinculados con el referéndum ilegal del 1-O. El encuentro se produjo sin luz ni taquígrafos este miércoles por la tarde.

PUBLICIDAD

El encuentro, según informa OKDiario, duró cerca de una hora y media. Soros es una de las más y poderosas fortunas del mundo, su vinculación con actos contrarios a Donald Trump, junto con la inmigración ilegal, la reciente crisis de deuda italiana y el referéndum ilegal del 1-O es más que conocida.

Todo ello apenas dos semanas antes de reunirse públicamente con Quim Torra. Soros ha llegado a afirmar que Trump es “un peligro para el mundo”, al tiempo que su fundación ha decidido salir de Hungría para evitar pagar impuestos, mientras que ha hecho sangre con la reciente crisis de deuda en Italia y España. “Ya no es una forma de hablar decir que Europa está en peligro existencial; es la dura realidad”, ha asegurado.

Mientras Sánchez propaga su idea de una UE unida y una vuelta a los puntos fundacionales, Soros se ha dedicado a cargar contra los Estados de la UE, especialmente los del Sur, como España e Italia.

PUBLICIDAD

Soros ha hecho fortuna con sus especulaciones bursátiles, sobre todo cuando estuvo a punto de quebrar al Banco de Inglaterra apostando contra la libra a través de marcos alemanes en 1992. Se estima que en la operación, que fue a solo un día, Soros ganó 1.000 millones de dólares, mientras que el Banco de Inglaterra estuvo a punto de quebrar.

Soros y sus tentáculos con el referéndum ilegal

Asimismo, Soros está vinculado con el 1-O. El juez del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, exigió el 16 de septiembre de 2017, diez días antes del referéndum ilegal, bloquear las webs relacionadas con esta convocatoria inconstitucional. Todas lo hicieron, menos una: Parlem.

La mayoría de teleoperadoras, incluidas las tres grandes, siguieron las órdenes del juez ya que iban en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional, más cuando algunas de ellas tenían como fin recabar voluntarios para colocar las urnas ilegalmente. En el caso de la operadora Parlem (Parlem Telecom Compendia de Telecomunicacions, S.L.) no solo no bloqueó las webs, sino que anunció que no lo iba a hacer.

La operadora catalana, que inició su negocio en 2014, fue financiada por la Generalitat con un millón de euros tan solo cinco meses antes de la celebración del referéndum ilegal, según han asegurado analistas en el informe “Agentes oscuros y hostigamiento en la zona gris”, un estudio cuya finalidad es averiguar la mano de George Soros sobre el referéndum ilegal.

PUBLICIDAD

El informe se basa en fuentes abiertas y constata que “George Soros está directamente relacionado con Masmovil -y por lo tanto Parlem y otras- a través de Gala Capital”. Gala Capital ostenta el 10% del llamado cuarto operador y en su capital han aparecido inversores vips como Rafael del Pino o Koplowitz.