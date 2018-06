A nadie le ha extrañado el tuit de Jesús Calleja alabando sin límites el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. El presentador de ‘Plantea Calleja’ y el líder socialista son viejos y buenos amigos, tan bueno que en su día quedaron a comer en un restaurante leonés al que fueron en helicóptero de 2.500 euros la hora.

“Por cierto, ¿qué os parece el nuevo gobierno?, más allá de a quién votemos, no cabe duda que es revolucionario, innovador, joven europeísta e incluso ilusionante…y lo de Pedro Duque la guinda… Europa lo aplaude y parece un soplo de aire fresco..y además mujeres al poder! Me gusta”. Este era el mensaje de Calleja a Sánchez a través de twitter tras el nombramiento del Gobierno. y no es de extrañar su amistad les viene de lejos.

El ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su esposa, Begoña Fernández, y sus hijos, utilizaron en la Semana Santa de 2016 un helicóptero el domingo 27 de marzo de 2.500 euros la hora para trasladarse hasta el afamado restaurante ‘El Capricho’ de la localidad leonesa de Jiménez de Jamuz para comer con su amigo Jesús Calleja, el presentador de ‘Planeta Calleja’.

Evitaba así los atascos de Semana Santa y llegaba a comer el mejor chuletón de buey de España, según la crítica gastronómica, con su amigo el televisivo Jesús Calleja, por cierto, que viajo al mismo lugar en otro helicóptero de la misma empresa.

Pedro Sánchez quedó en ese restaurante con el aventurero televisivo Jesús Calleja que también llegó al encuentro con la familia Sánchez en otro helicóptero de la misma empresa Heliastur, matrícula EC-LOU, que aterrizó en un paraje cercano. El entonces secretario general del PSOE andaba esos días intentado formar gobierno con Podemos y ciudadanos y criticando a diestro y siniestro la vida elitista y corrupta de los dirigentes del PP, después de participar en su programa “Planeta Calleja”.

Lo peor de este caso es que nadie ha sabido nunca quién pago la factura del helicóptero que trasladó a la familia Sánchez hasta tan copioso almuerzo en León, por cierto, una comarca muy deprimida por la crisis de la minería del carbón.

Según distintos medios digitales, en el PSOE no ha entrado factura alguna por ese viaje por los montes de León y apunta a que la empresa asturiana Heliastur, donde Calleja práctica clase de piloto, podría haberse hecho cargo del transporte aéreo y exclusivo del líder socialista.

Fuera como fuera, o pagando el PSOE, que tuvo que hacer un ERE en esos años entre sus trabajadores por la caída continuada en las elecciones desde noviembre de 2011, o pagando la empresa privada de helicópteros, mal ejemplo de austeridad y de conflicto de intereses dio ese día el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, sin ganar elección alguna,ha llegado a la Moncloa, porque había que echar como fuera al PP, nido de corruptos que ha acabado con los derechos de los trabajadores, según acostumbra apostillar el líder socialista, y ha puesto en grave peligro la democracia española.