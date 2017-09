Un periodista de TV3 salta sobre un coche de la Guardia Civil: “Nadie puede decirme nada, ¿no?”

Iván Medina, un periodista de TV3, la televisión pública catalana, no dudó este jueves en saltar sobre el capó de un vehículo de la Guardia Civil durante una conexión en directo para el programa de televisión ‘Tarda oberta’.

Medina no tardó en adentrarse en la multitud que protestaba y subirse al coche sobre el capó del coche de la Guardia Civil. Con la excusa del reportaje, “¿Ahora no me pueden decir nada, no? Puedo saltar aquí encima de la Guardia Civil y ya está, ¿no?, afirmó.

Decenas de personas se concentraron frente al cuartel de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia de Barcelona para protestar por las detenciones a raíz de la operación policial contra la organización del referéndum del 1-O.

Cientos de usuarios de Twitter apoyan a la Guardia Civil

Sobre las 20.00 horas, los manifestantes han llegado al cuartel donde permanecen seis de los catorce detenidos, entre gritos de “Libertad detenidos”, “Independencia” y “Fuera las fuerzas de ocupación” y han empapelado las paredes de los aledaños con carteles favorables al referéndum, suspendido por el Constitucional.

Los concentrados han desplegado una pancarta en la que se leía “Que se vayan. Sin miedo”, frente a un cordón policial con agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil que protegían el cuartel.

Críticas en las redes

📺Manipulación,anuncios ilegales,incitación al odio…La degradación d tv3 va a más:un periodista pateando el techo del coche d la G.Civil 📺👇 https://t.co/ceUrphykdB — Esperanza García G (@esperanzagarcpp) 22 de septiembre de 2017

Si detienen al periodista de TV3 saltando y haciendo risas sobre un coche GC,es un atentado contra la libre expresión? — Cristina Camino (@camino_cristina) 22 de septiembre de 2017

Lo que me faltaba por ver. Un “periodista” de TV3 dando saltos, micrófono en mano, sobre un coche de la Guardia Civil. Dan miedo — puri (@puribm47) 22 de septiembre de 2017

TV3 subvencionada por CCAA Catalana y el Estado, el ciudadano español, alteración orden público mínimo, calabozos 72h y juicio rápido, salao — Ernesto Vl (@ErnestoVll) 22 de septiembre de 2017