Periodistas de Público copan el consejo de RTVE: Artal y su “puta jovencita”; Fallarás; y López Agudín

PSOE, Podemos y los separatistas vascos del PNV han propuesto como consejeras de RTVE a un elenco de periodistas de izquierda, la mayoría escribe en el diario de ultraizquierda Público, para formar el consejo del ente público.

El PSOE, Podemos y PNV han pactado que el nuevo presidenta del ente público sea Tomás Fernando Flores, un histórico de RNE, mientras que los periodistas Fernando López Agudín, columnista de Público, Rosa María Artal o Cristina Fallarás, entre otros, como Concepción Cascajosa Virino, Juan José Baños Loinaz, Víctor Sampedro Blanco, Juan Tortosa Marín, Isabel Cerrada Escurín y Josep-Lluís Micó Sanz.

Entre otras, han designado a Rosa María Artal, que tildó de “puta jovencita” a una trabajadora que la sustituyó en un puesto. “Siempre me he preguntado al ver mi TL a un periodista si sigue con aquella puta jovencita por la que me quitaron un puesto en TVE”. Lo firmó Artal el 24 de febrero de 2014, y ahora ocupará no un puesto, sino un puestazo en el consejo de la televisión y radio públicas. Poco después se reafirmaba: “Fue por recomendación de su amante, el periodista, y era tan mala que el programa duró solo un par de meses más”.

Los tuiteros se han echo eco ya de este nombramiento, pactado primero por PSOE y Podemos la pasada semana, y que ahora se ha sumado el PNV tras su rechazo al nombramiento de Andrés Gil, redactor jefe de Política en eldiario.es, quien ha renunciado a la candidatura.

“Ahora vamos haber la tuerca en televisión espaňola”, han apuntado los tuiteros. “Por educación, no voy a decir lo q pienso de esta tipa”, ha indicado otro. “Una vergüenza que esta mujer forme parte del Consejo de RTVE”, ha criticado un tuitero. Parece ser que en RTVE van a poner a lo mejor de cada casa”, ha ironizado otro.

“Desglosemos el significado del tuit (puta a parte) la traducción del tuit es “apartaros de MI PUESTAZO y de MI DINERO” o “todo PUESTAZO me pertenece y la belleza no es un parámetro que deba excluirme” a continuación poned la sexta y contad feas”, ha explicado otro.

Cristina Fallarás es una habitual de “La Marea” y Público, su animadversión contra el PP y todo lo que sea liberal es más que notorio -solo hay que mirar las tertulias donde ha participado-