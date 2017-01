¿Qué piensan los políticos sobre el #CopagoM4 ?

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha querido lanzar un mensaje de “tranquilidad” a todos los pensionistas y ha asegurado que en la agenda del PP no está previsto el incremento del copago farmacéutico.

En declaraciones a TVE, Montserrat ha precisado que revisar los actuales tramos no significa incrementar el copago de los pensionistas con las rentas más altas, sino “a lo mejor que les bajes a los que tienen menos”.

“No alarmemos a los pensionistas y por eso quiero tranquilizarles”, ha insistido la ministra, quien ha defendido la reforma que el PP hizo la pasada legislatura en esta materia al ser preguntada sobre la posibilidad de suprimir el copago para los pensionistas con las rentas más bajas.

Actualmente, los pensionistas que perciben menos de 18.000 euros al año tienen un límite de copago de 8 euros mensuales; los que cuentan con rentas anuales de más de 18.000 y hasta 100.000 euros tienen un tope de 18 euros, y para los de más de 100.000 el límite es de 62 euros al mes.

La ministra ha incidido en que está dispuesta a estudiar y a escuchar a los expertos de dentro y fuera del Ministerio, además de a los grupos parlamentarios y con el resultado del informe, que aun no se ha empezado a elaborar, “decidiremos” en función del consenso.

Alonso: “Modificar el copago farmacéutico no está en la agenda del Gobierno”

El presidente del PP Vasco y exministro de Sanidad Alfonso Alonso ha asegurado que modificar los tramos del copago farmacéutico “ni está en la agenda ni es una prioridad del Gobierno español”, aunque ha señalado que actualmente los tramos son muy amplios y pueden estudiarse.

Alonso ha explicado en este sentido que el tema del copago farmacéutico para los pensionistas no es un debate nuevo. “Ahora hay un copago con límites que se estableció en 2012 y que no tenía un fin recaudatorio, sino dar valor a los medicamentos y evitar el consumo irresponsable. Ahora, los tramos son muy amplios y pueden estudiarse”, ha señalado Alonso.

“La ministra de Sanidad ya ha dicho que no hay previsión actualmente de una reforma de esos tramos, que por ahora no se aumentará el nivel de copago entre los pensionistas. No está en la agenda del Gobierno ni es una prioridad”, ha añadido.

Hernando (PSOE) exige a Montserrat “un poquito de rigor” al hablar del copago

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha exigido al Gobierno que “No hay derecho a que la ministra sea tan poco rigurosa de decir una cosa en el Congreso y en dos entrevistas y luego rectificarla en un ‘tuit’ a las tantas de la noche”, ha criticado Hernando en una entrevista en Onda Cero.

A su juicio, “no puede ser que a personas que les van a subir un 0,25 su pensión este año se les esté intranquilizando con que el copago se les va a incrementar”, ha dicho, al tiempo que ha subrayado que “no hay ningún pensionista que cobre una pensión de 100.000 euros”.

Díaz rechaza el ajuste del copago que busca “empobrecer” a los pensionistas

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado que “veía venir” una polémica de este tipo después de que en el Parlamento andaluz el PP “se dieran la mano” con Podemos y se “negara” a respaldar una iniciativa socialista para que se suprimieran todos los copagos farmacéuticos.

“Es evidente que lo que van buscando es seguir empobreciendo a nuestros pensionistas y que al final sean ellos los que paguen el coste, ya que no quieren que las grandes industrias farmacéuticas dejen de ganarlo”, ha agregado Díaz.

Rivera rechaza aumentar copago farmacéutico y lo considera tema de tertulia

Albert Rivera ha criticado, en una rueda de prensa junto a la portavoz de su partido en Madrid, Begoña Villacís, el criterio de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre lo que es una pensión alta, “habla de que quien cobre 1.000 euros al mes tendrá que pagar los fármacos”, y ha recalcado que son “derechos adquiridos de sus cotizaciones”.

Por eso no está de acuerdo que los pensionistas con mayor pensión “porque han cotizado muchos años o han trabajado intensamente” tengan que pagar esos fármacos y ha añadido que el Gobierno no sacará adelante esta propuesta porque no cuenta con el apoyo ni de la formación naranja ni del PSOE.

Para Rivera la subida del copago es “más un debate de tertulia radiofónica” y lo considera “impropio de un ministerio” porque “los ministros no están para hacer reflexiones sin nada detrás sino en todo caso para buscar acuerdos”, por lo que ha pedido a Montserrat que si quiere aprobarlo busque acuerdos parlamentarios y ha adelantado que no logrará el suyo.