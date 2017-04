Pillan a ERC falseando el salario del Rey para justificar el proceso separatista

El partido ERC ha intentado manipular burdamente el presupuesto de la Jefatura del Estado para intentar justificar un sistemas republicano en España.

Esquerra Republicana ha sido cazada en una gran mentira en la que se informaba sobre el nuevo sueldo del Rey Felipe VI fijado por los presupuestos generales del Estado, que fueron presentados por el ministro Cristóbal Montoro justo antes de la Semana Santa.

A través de Twitter, ERC en la localidad barcelonesa de Viladecavalls como justificación del proceso separatista la supuesta subida de la nómina del Jefe del Estado, presuntamente fijada por las cuentas públicas para este 2017.

És per motius com aquests que volem una #RepúblicaCatalana justa, lliure i igual per a tothom! #somhi #HoFarem pic.twitter.com/Ci2arDkX2B

— ERC Viladecavalls (@esquerravila) 17 de abril de 2017