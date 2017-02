Podemos Mallorca ataca San Valentín y lo relaciona con el maltrato a la mujer

Podemos ha lanzado una campaña contra la celebración de San Valentín, en la que vincula el Día de los Enamorados con la violencia contra la mujer.

PUBLICIDAD

Desde la dirección insular, formada por el tripartito PSOE, MÉS y Podemos, opinan que el conocido como Día de los enamorados “puede crear relaciones descompensadas y peligrosas, que evocan el control, la dependencia y la posesión”.

Nina Parrón, activista feminista y directora insular de Igualdad, afirma en la campaña que “el amor romántico defiende ideas como que ser una media naranja, estar celoso y controlar, son una muestra de amor. Frases del tipo ‘sin ti no soy nada’ o ideas de que si no tienes pareja has fracasado, presentan el amor como una utopía deseable, para lo cual vale la pena hacer cualquier cosa para conseguirlo. Esto es peligroso porque después nos encontramos con casos de maltrato o relaciones insanas”.

💘#DesmuntantSantValentí. “Sabíeu que el mite de l’amor romàntic és a la base de moltes relacions desiguals i tòxiques?” @parronconsell pic.twitter.com/VOtIHEa9RN PUBLICIDAD — Podem Mallorca (@PodemMallorca) 9 de febrero de 2017

“Los datos afirman que el mito del amor romántico muchas veces está en la base de unas relaciones muy desiguales y muy tóxicas”, añade.

‘Desmuntant Sant Valentí’ , Desmontando San Valentín en castellano, se incluye dentro del Pacto Ciudadano por una Mallorca libre de violencias machistas’, y consiste en una serie de actos y actividades, como talleres educativos y monólogos, “para desmontar el mito del amor romántico y contribuir a promover relaciones afectivas igualitarias y saludables basadas en el respeto”.