Podemos organiza una cacerolada frente a la sede del PP en Génova

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que el PP se sostiene por un “modelo de ciénaga” que sólo produce “ranas y corrupción” y ha pedido a la ciudadanía que apoyen la moción de censura a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.

Así lo ha manifestado durante el acto de final de gira del “Tramabús”, acompañado por la portavoz en el Congreso, Irene Montero, el secretario general de la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, el secretario general de Madrid ciudad, Jesús Montero, y la portavoz en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta.

Iglesias ha aseverado que hay que “desparasitar” las instituciones a través de una “oposición social” que devuelva al pueblo los servicios públicos y la democracia. “Amamos nuestro país y la mierda son los parásitos”, ha apostillado.

Tras estas declaraciones el dirigente de Podemos parece haberse olvidado de que su padre es un alto funcionario del Estado, Inspector de Trabajo y Seguridad Social y Delegado del Ministerio de Trabajo en varias provincias.

Montero, con un sueldo de 7.000 euros mensuales, ha mostrado la dualidad a la que se enfrenta la política española: “trama o democracia”. La portavoz de Podemos en el Congreso ha pedido al resto de grupos parlamentarios que les “dejen trabajar” y ha remarcado que si Podemos no gobierna el país es porque “la trama corrupta no les ha dejado”. Montero también ha pedido “el apoyo y una apuesta fuerte” por la moción de censura para que sea “popular” y se “respire en cada barrio.

Por su parte, Ramón Espinar ha reconocido que es posible que la moción no se lleva a cabo por falta de apoyos parlamentarios, el secretario general de Madrid ha asegurado que esta propuesta visibilizará a Podemos como “la alternativa real”. “Esto no puede quedar así, que parezca que no ha pasado nada”, ha señalado Espinar, en referencia a la operación Lezo.

Espinar, que vendió una vivienda de protección oficial, y que su padre imputado por el uso de las tarjetas black, también parece haberse olvidado de sus tramas. Al igual que Pablo Echenique, que tenía un asistente contratado en B.

Podemos organiza una cacerolada en Génova

Dirigentes de Podemos, de Ganemos Madrid, del Instituto Democracia Real o del Patio Maravillas difundieron el cartel con el lema y la convocatoria. “Que se disuelvan y entreguen las armas. El PP no es un partido. Es una banda”, afirma, llegando a comparar al PP con ETA. “Trae tu cacerola a Génova”, añade la convocatoria fijada para este martes a las 20.00 de la tarde.

¡QUE SE DISUELVAN Y ENTREGUEN LA PASTA! 💰💰💰💰

El PP NO ES UN PARTIDO, ES UNA BANDA 💼

➡️ Martes 25 a las 20.00h #cacerolada #MadridNoPaga pic.twitter.com/eTxu0KaT4l — Podemos Paracuellos (@PodemosPdJ) 24 de abril de 2017

Martes 25 de abril, a las 20:00, frente a la sede del PP en Génova NO ES UN PARTIDO

ES UNA BANDA ¡PÁSALO! pic.twitter.com/jMysGyTapq — Fran Ramón (PacoP) (@Framonpix) 24 de abril de 2017

#MadridNoSeVende El PP no es un partido, es una organización criminal Que se disuelvan y entreguen las armas pic.twitter.com/Mt6vjX6lxy — Instituto DM (@instituto_dm) 24 de abril de 2017

Mañana a las 20h en Génova, el sábado 6 de mayo a las 12h en Canalejas. No son las manzanas, es el manzano!! #MadridNoSeVende #MadridNoPaga pic.twitter.com/D8gFrDjsKp — Patio Maravillas (@patiomaravillas) 24 de abril de 2017