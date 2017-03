Una concejal de IU a otro del PSOE: ‘Damos la subvención porque me sale del capullo’

La alcaldesa del municipio murciano de Moratalla, Cándida Marín (IU), declarará como imputada el próximo 27 de marzo tras una querella por acoso laboral, lesiones y odio interpuesta por la secretaria del Ayuntamiento.

Según ha publicado el periódico ABC, La denuncia se sustenta en una serie de grabaciones que demostrarían que la concejal de Educación, Juana María Abellán, también de Izquierda Unida, también está involucrada en este tipo de agresiones.

Durante la Junta de Gobierno Local del pasado 15 de noviembre la edil se dirigió a Jesús Amo, portavoz del PSOE, en los siguientes términos: “Vamos a dar una subvención antes porque me sale del capullo, no sé si te ha quedado claro ya. Es que me estás tocando los cojones, no vienes absolutamente a nada y vienes a dar por culo, estoy hasta los cojones de aguantarte, a mí me la suda que te guste o no te guste, anda y que te den por culo“.

Otra de las grabaciones recoge como la miembro del partido comunista se dirige así a la socialista: “colocando a mi mandante al borde de su resistencia, ante la pasividad de la querellada que no terció para evitar una situación de extrema tensión -expulsando a la concejal, suspendiendo el acto, recriminando tal actuación, etc…”.

Según la denuncia, admitida a trámite, los hechos tuvieron lugar en la pasada legislatura (2011-2015), cuando gobernaba el PP y la actual alcaldesa, Cándida Marín, era delegada de la sección sindical de CC.OO.

La querellante, Adela Sánchez narra que la alcaldesa se dirige a ella a gritos y con expresiones como “eres mentirosa, estás mintiendo delante de tus compañeros” o “cuando yo te pida algo o te dé una orden, te encierras en tu despacho, cierras la puerta con llave y no atiendes a nadie hasta que termines» o «ten cuidado”.

La secretaria ha aportado las grabaciones para sustentar la “actitud amenazante, de falta de respeto, humillante y degradante con gritos continuos y malos modos”.