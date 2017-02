El grupo parlamentario del PP no se opondrá a que una comisión de investigación analice el papel del Banco de España y de la CNMV en el caso Bankia, ya que “los organismos reguladores no hicieron su papel e hicieron mal las cosas” durante el Gobierno del PSOE, partido que ha desempolvado un escrito de 2012 para pedir la comisión de investigación, tras haberlo hecho Podemos y ERC.El portavoz del PP en el Congreso ha insistido en que se deben atender las peticiones de los grupos parlamentarios, pero ha dicho que prefiere que investiguen los jueces y fiscales, ya que son los tribunales los que deberán decidir si aquellas decisiones fueron o no perjudiciales y si se deducen o no responsabilidades penales. “Utilizar las comisiones de investigación con efectos retroactivos puede llevar a situaciones pintorescas”, ha ironizado.

En rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha insistido, no obstante, en que “los ciudadanos deben saber que la Justicia ya está actuando e investigando los hechos“, y ha pedido que haya una sola comisión de investigación para ver qué es lo que se va a analizar.

En este sentido, ha recordado que mientras el grupo socialista pide que se investigue sólo el proceso de privatización de Bankia, otros grupos parlamentarios han solicitado que se analice el rescate a las cajas de ahorros o la responsabilidad que tuvieron los organismos reguladores en la salida a Bolsa de Bankia.

“Hay que intentar consolidarlo en un texto definitivo y no nos dispersemos. Veremos qué es lo que determinan los grupos“, ha dicho, tras incidir en la necesidad de un “contenido, un calendario y unos objetivos”.

Hernando ha puntualizado que “es bueno que se cree una comisión que investigue el funcionamiento del sistema financiero en aquella época“, en referencia a la legislatura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el gobernador del Banco de España era Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

“Todo el mundo sabe que en aquella época los organismos reguladores no hicieron su papel e hicieron mal las cosas“, ha lamentado.