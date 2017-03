El PP plantea investigar la relación Podemos-Venezuela y los ERE

El PP en la tarde del miércoles ha presentado un documento de trece páginas en la Cámara baja y en el Senado para pedir comisiones de investigación sobre las cuentas de todos los partidos, en especial de PSOE, Pomodemos y Ciudadanos.La primera solo saldrá adelante si logra el apoyo de PSOE o Podemos -la formación morada no se ha cerrado a proporcionarlo-, pero la segunda depende en exclusiva del PP. “Esa va a salir adelante sí o sí”, explicaban fuentes populares tras la presentación de la iniciativa.

Dos horas después de que los portavoces de Unidos Podemos, Ciudadanos y PSOE entregasen en el registro su solicitud, ha hecho lo mismo el portavoz popular, Rafael Hernando, para pedir una comisión sobre todos los partidos.

En el caso del Congreso es previsible que la solicitud del PP no prospere por no contar con el apoyo de los demás partidos, aunque sí podrá constituirse la comisión en el Senado, donde los ‘populares’ tienen mayoría absoluta.

Pido a Rivera que no fabrique una coalición con Podemos y PSOE para atacar al @PPopular con mentiras#TransparenciaParaTodos pic.twitter.com/bdsX9ziqUt — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 8 de marzo de 2017



Rafael Hernando ha dicho en rueda de prensa que la solicitud registrada por los otros partidos esta tarde supone un “gesto de hostilidad” contra los ‘populares’ y de “enorme deslealtad” en el caso de Ciudadanos, “socio preferencial” de su partido.

Acusaciones a Ciudadanos

Ha acusado además al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de haber “mentido” al señalar que el PP no quería crear una comisión que investigase su financiación, porque los ‘populares’ siempre han estado dispuestos, aunque insistían en defender que se investigasen las cuentas no solo de su partido sino de todos los demás.

El portavoz popular ha ido más allá al acusar a Rivera de “fabricar una coalición con Podemos y el PSOE para intentar desacreditar o atacar al PP con mentiras”.

Además ha insistido en que la financiación del PP ya ha sido investigada “hasta la saciedad” por jueces, fiscales o hacienda e incluso partidos como IU y PSOE, personados como acusación particular, que “cada día intentan condicionar la acción de jueces y fiscales”.

Hernando ha retado además a Rivera a explicar por qué sólo quiere investigar las cuentas del PP y qué es lo que impide que se conozcan las de los demás, especialmente cuando tanto el líder de Ciudadanos como el portavoz socialista han pedido a Pablo Iglesias que aclare si ha recibido financiación de “Venezuela, Irán u otros países”.

“¿Por qué el señor Rivera quiere tapar ahora a los señores de Podemos?, eso es lo que tiene que explicar”, ha dicho

El portavoz popular ha invitado por ello a Ciudadanos a recapacitar y apoyar la investigación que pide el PP en su escrito, en el que se cita casos como Púnica o Gürtel, pero también los ERE de Andalucía y los cursos de formación, el Palau o el 3 por ciento en Cataluña, e incluso recuerda el caso Filesa ocurrido antes de que estuviera tipificado el delito de financiación ilegal.

“Ningún partido político puede presumir de infalibilidad o enarbolar una superior autoridad moral sobre los otros”, dice el texto de la iniciativa del PP, que pone de ejemplo el crowfounding “eludiendo requisitos del ordenamiento jurídico” y “la financiación de países extranjeros al entorno de un partido político de ámbito nacional”, en clara alusión a Podemos.

Hernando ha invitado al resto de formaciones, especialmente a Ciudadanos, a “repensar” y apoyar su iniciativa y ha dicho no entender la razón de que algunos partidos no quieren que se investigue su financiación.

“Nosotros no tenemos ningún miedo a que se investiguen nuestras cuentas, están a su disposición, incluso en internet. No tenemos ningún temor, pero lo que no vamos aceptar es que utilice esto como excusa para que los demás se nieguen a dar explicaciones sobre sus propias cuentas. Espero que todos sean capaces de firmar”, ha subrayado.

Y ha reiterado que no entiende que haya quien no quiera someterse a una investigación: “Nosotros estamos dispuestos, hace falta que los demás también”.