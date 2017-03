La batería de medidas del PSOE para proteger a los autónomos

El PSOE ha presentado una batería de medidas, aplaudidas por la asociación de autónomos más representativa de España, para tratar de proteger a los autónomos. Algunas de las partidas las pagarán todos los contribuyentes, como los 50 euros para emprender un negocio.

El PSOE llevará estas propuestas al Gobierno para su aprobación, al tiempo que ha pedido tres meses desde la entrada en vigor de la Ley del Autónomo presente en la Comisión del Pacto de Toledo para introducir un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales de los trabajadores autónomos.

Entre las medidas, los socialistas defienden una prestación de desempleo por cese de actividad que sea universal y obligatoria para todos los autónomos, incluidos los económicamente dependientes (Trades), “por su especial vulnerabilidad” y recuerda que deberían cotizar de forma obligatoria y no voluntaria como ocurre actualmente.

El grupo parlamentario socialista ha registrado en el Congreso las enmiendas parciales a la nueva Ley de Medidas Urgentes del Autónomo entre las que pide modificar la Ley de Segunda Oportunidad para eliminar el período de cinco años en el que las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas. También financiar la formación profesional con una cuota del 0,1 % obligatoria en su base de cotización, tal como ya sufragan los trabajadores del Régimen General.

El portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha explicado a EFE que las enmiendas van dirigidas a “abordar los déficit de protección social que tienen los autónomos en comparación con los trabajadores del régimen general y para equipar la cobertura de ayudas y de prestaciones”.

Por ello, varias iniciativas van dirigidas a proteger a los Trades y a adaptar las condiciones de jubilación parcial y el contrato de relevo. En este último aspecto, actualmente los autónomos que no tienen empleados no pueden acogerse a esta modalidad de jubilación, ya que no está previsto que el contrato de relevo pueda sustituir al propio trabajo del titular del negocio.

Por esta razón, el PSOE ve “imprescindible” poder contratar parcialmente o por tiempo completo a un nuevo trabajador que le releve. La primera enmienda que presenta el grupo socialista es la de delimitar el concepto de autónomo, que debe ser aquel que ejerce una actividad por cuenta propia de forma habitual, periódica o no, a tiempo completo o parcial, pero cuyos ingresos anuales estén por encima del salario mínimo. “Por debajo de estos ingresos no debe ser considerado autónomo”, subraya Simancas.

La enmienda que han presentado excluye a las personas prestadoras del servicio de transporte de mercancías aún cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador.

En cuanto a la bonificación de 50 euros para emprender un negocio nuevos autónomos, Simancas incide en que esta tarifa plana debe ser financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado y apoya prolongarla 12 meses. En este sentido, tratarán de mejorar las bonificaciones para los trabajadores menores de 30 años y las mujeres menores de 35, así como para las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo y para determinados familiares del titular de la explotación agraria.

Pide reconocer el accidente in itinere a los autónomos y a los Trades ya que “las cotizaciones que paga el trabajador autónomo son idénticas a las establecidas para el Régimen General, por lo que en ningún caso está justificada dicha diferenciación”.

Otra de las iniciativas es el desarrollo reglamentario de la cotización a tiempo parcial de los autónomos y modificar el Estatuto de los Trabajadores que sitúa en el trabajo por cuenta propia a las personas que trabajan en plataformas digitales de economía colaborativa.

En este punto, el PSOE subraya que este trabajo debe ser regulado ya que la propia UE afirma que son “o bien empleados, o bien autónomos” y recalca la necesidad de dar seguridad jurídica. Simancas también ha recalcado la necesidad de que la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales “se comprometa” para que incluya a los autónomos y sobre la representación del autónomo en el Consejo Económico Social (CES) recuerda que ya existe una disposición en el Estatuto del Trabajo Autónomo que establece esta participación y que no se ha desarrollado.