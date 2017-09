El PNV, que condicionó la negociación del Presupuesto de 2018 al comportamiento del Gobierno con Cataluña, muestra ahora su enfado por la denuncia de la Generalitat a la CE por el cambio en la tarifa de los peajes de acceso a las líneas de alta tensión de las empresas vascas. El PNV ha criticado hoy la “grave incoherencia catalana” al denunciar ante la Comisión Europea el cambio en la tarifa de los peajes de acceso a las líneas de alta tensión de 30 kilovatios que son utilizadas por empresas vascas.

El acuerdo presupuestario de 2017 entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de esa tarifa de peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kW y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas.

Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario, tras lo que Cataluña ha decidido denunciarlo ante la Comisión Europea, que ha abierto una investigación.

El PNV, a través de las redes sociales, ha asegurado que “lamenta” la denuncia catalana y ha insistido, como el Gobierno Vasco, en que esa reforma “no constituye ningún privilegio para la industria vasca sino que viene a paliar la sobretasa que pagaba desde hace años”.

“Grave incoherencia catalana: no es justo ni necesario atacar los derechos legítimos de otros para defender los propios”, ha criticado la formación presidida por Andoni Ortuzar.

El Gobierno defiende que no vulnera la competencia

El Ministerio de Energía considera que la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de 30 kilovoltios (kv), utilizada sobre todo por empresas vascas y sobre la que la CE ha abierto una investigación a instancias de la Generalitat de Cataluña, no vulnera la competencia.

Fuentes del ministerio han indicado hoy a Efe que hasta el momento no han tenido conocimiento oficial de la investigación abierta por la CE por la eliminación de esa tarifa, que se incluyó en el acuerdo entre el Gobierno español y el PNV, por el que la formación vasca apoyó los Presupuestos Generales del Estado.

Las mismas fuentes han señalado que la eliminación de esa tarifa no vulnera la competencia y no privilegia a unas zonas de España respecto a otras, pues afecta no sólo a empresas del País Vasco, sino también de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y parte de Andalucía.

Cataluña fuera por no cumplir los requisitos

La supresión de la tarifa beneficia a cinco comunidades autónomas, pero no a las catalanas, que están conectadas a un nivel de tensión de 25 Kv.

El viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandia, ha confirmado hoy que la Comisión Europea ha abierto una investigación por el acuerdo que alcanzaron el Gobierno y el PNV sobre esa tarifa eléctrica.

Zarraonandia ha dicho que el acuerdo no puede considerarse una ayuda pública o una ayuda de Estado ni un trato de favor a la industria vasca, sino que homologa a sus empresas, que en 2013 soportaron un sobrecoste de 100 millones de euros por la aplicación de esa tarifa, con otras industrias del Estado.

Según los datos que proporcionó en mayo pasado la Plataforma KV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión en toda España, unas 1.250 empresas en las cinco comunidades autónomas afectadas, de ellas 790 del País Vasco, se beneficiarán del cambio en la tarifa.

Esta plataforma, que ha venido reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad para las empresas consumidoras de alta tensión, señaló que en Cataluña 3.277 empresas no podrán beneficiarse del cambio porque la potencia aplicada es de 25 Kv, al igual que les ocurrirá a otras de Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha.