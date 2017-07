Los nuevos radicales de Puigdemont: un antimonárquico al frente de los Mossos

Joaquim Forn será el encargado de los Mossos de Esquadra, la policía autonómica catalana. Intentó boicotear los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 con una pancarta “Freedom for Catalonia”.Forn será ahora el consejero de Interior de la Generalitat. Su paso por la política no es nuevo, ya que estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona con Xavier Trías al frente. Asimismo, entre los nuevos cambios del Gobierno de Carles Puigdemont hay otra joya, Clara Posatín, quien ostentará la Consejería de Educación, quien daría la orden oral para abrir los colegios el 1 de octubre para la convocatoria del referéndum separatista, que aún no se ha hecho oficialmente.

Posatín pertenece a la Asamblea Nacional Catalana, la misma que ex presidía Carme Forcadell, presidenta de la Cámara autonómica. La ANC ha realizado en los últimos años las convocatorias para el referéndum del 9-N y las manifestaciones separatistas del 11-S.

Jordi Turull, conocido separatista y hombre de confianza de Artur Mas durante su etapa en la Generalitat, es el tercero en discordía. Bajo su mando tendrá la Consejería de Presidencia. Turull se jugará su puesto, ya que tendrá el encargo de firmar el decreto de convocatoria del referéndum. Turull está tan convencido de la independencia de Cataluña que aseguró que la ruptura se iba a producir en mayo de este mismo año. “En las Fiestas de Gràcia de 2017 ya habremos proclamado la independencia de Cataluña”, aseguró en 2016. Asimismo, no descarta realizar un referéndum de independencia de forma unilateral. “No lo descartamos, pero siempre que podamos hacerlo con todas las garantías democráticas”, ha asegurado.