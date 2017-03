Rafael Hernando tumba a Pablo Iglesias: ‘usted tiene que pedir perdón’

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, esta mañana en el Congreso ha pedido a Pablo Iglesias que “pida perdón” por todas sus palabras que atacan a los derechos humanos.

Aunque en un primer momento el debate de la sesión plenaria del Congreso iba sobre la reforma del sector de la estiba, Pablo Iglesias ha aprovechado su turno de ponencia para atacar de nuevo al Partido Popular. Iglesias comenzó con ” Reconozco que usted consigue provocarme”. “A usted la democracia le parece un lío y un fracaso.” Su política económica tenia un nombre Rodrigo Rato y un símbolo Bankia”, añadió el líder de Podemos. “Vuestras guerras, nuestro muertos”, finalizó Iglesias.

Es por ello que el portavoz popular ha recordado algunas frases de Pablo Iglesias en contra de los derechos humanos: “la azotaría hasta que sangrara” o la alusión a “gentuza de clase más baja que la nuestra”, o cuando alardeó de su política “masculina, con cojones”, así como “los tuits con los que amenaza a periodistas que no dicen lo que le gusta”.



“Eso no es defender los derechos humanos, usted tiene que cambiar muchas cosas y pedir perdón en esta cámara por muchas cosas de las que hace y dice”, ha remarcado Rafael Hernando.

“Yo no pretendo provocarle, usted no me provoca, me estimula, hace unas descripciones de la historia de España que son delirantes. Usted está a muchos años luz de ser el líder de la oposición porque para serlo hace falta querer construir algo, no solo venir a la tribuna a insultar a todo el mundo a veces con falsedades”, ha continuado Hernando.